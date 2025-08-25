Chiclana: El Certamen de Artes Escénicas de Taetro clausura el verano cultural en la azotea de El Cerrillo

Siete ediciones alcanza ya el Certamen de Artes Escénicas de Taetro (CAET) un evento con entrada libre que usa la azotea del Centro Cívico El Cerrillo (en calle Ancla, 29) para mostrar el trabajo realizado por los jóvenes que durante las últimas semanas han estado elaborando las distintas propuestas. La cita tendrá lugar el próximo sábado 30 de agosto a partir de las 20.30 horas (con apertura de puertas media hora antes). El acceso al espectáculo será previa reserva enviando un mensaje al teléfono 657 695 178 o por mensaje directo al instagram de Taetro @taetrochiclana.

El CAET se compone de tres partes donde los mínimos y el teatro grecolatino son protagonistas, todo trabajado por la gente más joven de Taetro. Así, la asociación sigue apostando por dar la oportunidad a que la juventud haga teatro asumiendo todas las fases de la creación de un montaje. La primera parte del programa se compone de los mínimos: ‘La hora’, de Francisco Pérez Cánovas, con dirección de Rox e interpretaciones de Daniela Recuerdo, Carla Prián y la propia directora; ‘Globos’, interpretada y dirigida por Luca Navas y Emél, con texto de Julio Fernández y ‘Ovíparas’, dirigida por Jaime Barbosa y protagonizada por Aubrey y Rox, con texto de Stella Manaut.

A continuación, se mostrarán dos escenas de los montajes que el Taller de Teatro Grecolatino de Taetro estrenará el próximo mes de octubre en el Teatro Moderno: ‘Pseudulus’, de Plauto, con dirección de Eufrasio Jiménez e interpretada por Noa Mora y Henry Will A.G. y ‘Fulminia’, con dirección de Jaime Barbosa sobre un texto de Eufrasio Jiménez y que cuenta con Saray Sánchez, Carla Prián, Emél y Luca Navas en la parte actoral.

Para acabar, en la sección denominada ‘Postmínimos’, se pondrán en escena las obras ‘Suertes paralelas,’ original de Pilar Zapata, con dirección de Henry Will A.G. y con Noa Mora, Fernando López Segura, Ana María Vargas y el propio director en labores interpretativas; ‘La pecera de colores’, de Ramiro Pinto, dirigida por Aitana Vázquez Torti e interpretada por Ana María Vargas y Noa Mora y finalmente, ‘Ingrata memoria’, de Concha Gómez, con dirección de Daniela Recuerdo y con Saray Sánchez y Maika Sánchez en los papeles protagonistas.

Cabe recordar que esta iniciativa se enmarca dentro del convenio de colaboración que mantiene Taetro con la Delegación Municipal de Cultura. Además, la asociación quiere agradecer la colaboración de Juan Antonio Panés y Gari León así como a las áreas de Participación Ciudadana y Medio Ambiente para el normal desarrollo de esta séptima edición del CAET. Hay que resaltar que por motivos ajenos a Taetro, el acceso a la azotea del Centro Cívico El Cerrillo no está adaptado para personas con discapacidad física o problemas de movilidad.