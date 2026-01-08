Chiclana cerró 2025 con menos de 8.000 parados por primera vez desde el año 2007

El alcalde de Chiclana, José María Román, acompañado de la delegada de Fomento Económico, Manuela Pérez, hizo hoy balance de los datos del desempleo en el municipio tras finalizar el año 2025, que se ha situado en 7.980 personas, lo que supone estar por debajo de los 8.000 parados por primera vez desde el año 2007, antes de la crisis económica, cuando la cifra era de 5.699. No obstante, ha aclarado que la población censada en Chiclana ascendía a 93.400 habitantes a fecha 31 de diciembre de 2025, mientras que la población en diciembre de 2007 era de 74.261 habitantes, lo que supone un incremento de más de 19.000 personas en estos últimos 18 años.

“18 años después y con más de 19.000 habitantes nuevos, el desempleo arroja unas cifras similares a antes de la crisis económica”, destacó el alcalde, quien ha indicado que “los datos son similares en cuanto a los hombres, aunque se ha incrementado notablemente entre las mujeres”. En este sentido, hay que reseñar que en diciembre de 2007 los hombres desempleados eran 2.674 frente a los 3.059 en la actualidad, mientras que las mujeres han pasado de 3.025 a 4.921.

Por otro lado, según los distintos sectores, en diciembre de 2027 había 71 personas desempleadas en Agricultura frente a los 88 en diciembre de 2025; mientras que en Industria se ha reducido de 507 a 359; al igual que en Construcción, que se ha pasado de 1.391 a 1.107; y en el sector de Sin Empleo Anterior se ha pasado de 1.103 a 1.141. Sin embargo, se ha producido un importante incremento en el sector Servicios, puesto que en diciembre de 2007 había 2.627 personas en paro, mientras que en diciembre de 2025 la cifra asciende a 5.285 personas. “Este aumento puede deberse al peso que tiene dicho sector en Chiclana, relacionado fundamentalmente con el turismo y el comercio”, comentó.

“Debemos dejar claro que la comparativa se hace con diciembre de 2007, año bueno en términos de empleo, al igual que sucedió en los primeros años del siglo XXI”, aclaró José María Román, quien añadió que “estamos hablando de números que nos alienta a seguir trabajando en la línea que se viene haciendo. Así, estamos empeñados en alargar la temporada turística, lo que consolida una parte importante del empleo en el sector Servicios”.

El alcalde también señaló que “continuará con la incentivación del sector primario, en el comercio y en las actividades en nuestros polígonos”,

Asimismo, recordó que “en marzo abrirá en Chiclana el hotel Amares Sancti Petri del Grupo Fuerte, con más de 350 habitaciones, y en unos meses también se dará licencia de obra para un nuevo hotel en la antigua parcela municipal, que se vendió y con lo que ha podido financiarse la importante política de vivienda pública que estamos desarrollando”.

Por otro lado, destacó “el importante el conjunto de actividades lúdicas que organizamos durante todo el año desde distintas delegaciones municipales, que contribuyen a la consolidación del empleo”, para agregar que “actualmente es muy difícil encontrar trabajadores en muchos gremios como la construcción, jardinería, fontanería, carpintería...”.

No obstante, el alcalde de Chiclana subrayó que “necesitamos la consolidación de los vuelos internacionales al Aeropuerto de Jerez durante el invierno, tal y como hicimos nosotros en Diputación”. Para detallar que “a finales de octubre los hoteles cierran al 70 por ciento de ocupación, gracias a los vuelos procedentes del resto de Europa, pero al desaparecer la clientela internacional baja. Por eso, necesitamos más en invierno y así se lo he solicitado a la Diputación y a la Junta de Andalucía, para lo cual es importante otorgar ayudas al aeropuerto”.

Finalmente, José María Román puso el énfasis en otros asuntos que también serán importantes en el empleo de cara a los próximos meses, como la aprobación del Plan Ordenación Urbana, los planes especiales para dotar de servicios básicos a viviendas del diseminado o las inversiones previstas en el presupuesto municipal. “Estamos convencidos de que vamos a seguir en esta buena senda económica y de empleo, mejorándose los datos del paro en Chiclana, que es similar ya a años previos a la crisis, aunque con 19.000 habitantes más”, concluyó.