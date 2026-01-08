El Ayuntamiento de Chiclana concede 146.000 euros a los hoteles abiertos en invierno

El Ayuntamiento de Chiclana ha concedido 146.069 euros a los hoteles que permanecen abiertos en invierno, siendo Grupo Hipotels, Las Dunas, Vincci e Ilunion los establecimientos que recibirán parte de esta cantidad. Hay que recordar que estas subvenciones estaban dirigidas a los establecimientos de alojamiento turístico y destinadas a favorecer el empleo durante la temporada de invierno,

“El objetivo es impulsar el desarrollo económico, social y cultural del municipio en una época que afecta especialmente al sector hotelero y a otros servicios complementarios como son la restauración, el transporte, el comercio o actividades de ocio. Con este tipo de iniciativas contribuimos indirectamente a la creación y mantenimiento del empleo durante la temporada invernal”, explicó la delegada municipal de Turismo Sostenible y Fomento Económico, Manuela Pérez.

Asimismo, declaró que “la mayoría de los hoteles cierra durante en estos meses. Por ello, para que puedan abrir la mayor parte del año, tal y como sucedió con el Apartahotel Las Dunas la temporada anterior, hemos puesto en marcha esta medida”.

Por otro lado, Manuela Pérez hizo hincapié en que “queremos impulsar un modelo turístico sostenible y más competitivo”, destacando que “somos pioneros en Andalucía en este tipo de iniciativas para acabar con la estacionalidad”. Y recordó que “una parte de lo recaudado con la Zona Naranja se destina a mejorar el empleo y el bienestar de la ciudadanía, además de llevar a cabo una acción social para que participantes del IMSERSO puedan venir a Chiclana”.

Cabe recordar que estas a estas ayudas han podido optar aquellos establecimientos que hayan permanecidos abiertos durante más de 30 días entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2025, hayan alojado durante este período de apertura a personas beneficiarias del programa de Turismo Social del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) y/o tenga un inventario de habitaciones disponibles superior a 150.

En este sentido, desde el Consistorio se ha asegurado que siempre ha mostrado su preocupación “por alcanzar un turismo sostenible y consolidado en el municipio, destacando la estacionalidad como uno de los retos en el sector, que genera graves distorsiones económicas y sociales, entre las que destaca una fuerte dinámica de desaparición de empleo”.