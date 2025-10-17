El Ayuntamiento de Chiclana subvencionará a hoteles que abran durante el invierno

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigida a los establecimientos de alojamiento turístico y destinada a favorecer el empleo durante la temporada de invierno en Chiclana. Así lo anunciaron hoy la primera teniente de alcalde, Ana González, y la delegada municipal de Turismo Sostenible, Manuela Pérez.

En concreto, pueden optar a esta convocatoria, que asciende a un total de 275.820 euros, aquellas empresas hoteleras que hayan permanecidos abiertos durante más de 30 días entre el 1 de enero y el 31 de marzo, hayan alojado durante el período de apertura anterior a personas beneficiarias del programa de Turismo Social del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) y/o el establecimiento objeto de ayuda tenga un inventario de habitaciones disponibles superior a 150 habitaciones.

En cuanto a las ayudas, estas oscilarán entre los 2 euros por persona y día de pernoctación de personas alojadas usuarias del Programa de Turismo Social del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) y de 1,5 euros por persona y día de pernoctación de personas alojadas no usuarias del IMSERSO.

Hay que destacar que, tras la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz del jueves 16 de octubre, las empresas tienen un plazo de diez días hábiles a contar desde hoy para presentar las correspondientes solicitudes.

“Esta medida, además de impulsar el desarrollo económico, social y cultural del municipio durante la temporada baja del sector turístico, contribuye indirectamente a la creación y mantenimiento del empleo durante la temporada invernal”, subrayó Ana González, quien recordó que, “gracias a la recaudación de la Zona Naranja y al IBI diferenciado, los chiclaneros nos hemos ahorrado la mitad de los 6 millones de euros que se destinan cada año al mantenimiento de las playas. Como consecuencias de ello, parte de ese montante se ha invertido en esta medida”.

Asimismo, la primera teniente de alcalde indicó que “la mayoría de los hoteles de Chiclana cierra durante los meses invierno. Por ello, para que puedan abrir la mayor parte del año, tal y como sucedió con el Apartahotel Las Dunas el pasado año, hemos puesto en marcha esta subvención y así incentivar la apertura de los establecimientos”.

Por su parte, Manuela Pérez recordó que “este año hemos tenido un récord de personas empleadas en los hoteles con más de 3.600 personas”, para añadir que con esta iniciativa “queremos impulsar un modelo turístico sostenible y más competitivo” y resaltar que “somos piones en Andalucía en este tipo de medidas”.