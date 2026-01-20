Chiclana: El Centro del Vino y la Sal vuelve a batir su récord de visitas con 36.271 en 2025

El Centro de Interpretación del Vino y la Sal ha recibido en 2025 un total de 36.271 visitantes, cifra que vuelve a suponer un récord, superando en más de 5.000 visitantes a los 31.053 que acudieron al espacio cultural durante 2024. Vuelve así a lograr su mejor dato de asistencia, consolidado ya como espacio turístico y cultural de referencia en Chiclana. Durante este 2026, cumplirá su décimo aniversario.

Desde el 3 de noviembre de 2016, cuando lo inauguró el alcalde de Chiclana, José María Román, ha sumado 222.907 visitantes. Llama la atención que en los últimos cuatro años ha ido multiplicando sus visitas. Tuvo en 2022 un total de 27.314, con las que consiguió su récord (superando los 26.291 de 2017), cifra que ha ido desde entonces creciendo: 30.281 en 2023, 31.053 en 2024 y 36.271 en 2025.

El equipamiento, que acoge en sus instalaciones desde diciembre de 2021 la Colección de Muñecas Marín, ha acogido 143 eventos, casi cincuenta más que los celebrados el pasado año, 92. La asistencia a estos ha supuesto el 25,44 por ciento de las visitas, con 9.228 personas en total. Entre ellas, destacan las exposiciones ‘El paisaje sumergido, pinturas de Marina Gadea’, ‘Alegoría del vino, poemas visuales de Kapry’ o ‘De salinas y de atunes, pinturas de Rosana Suárez Magán’.

“El Centro del Vino y la Sal muestra una parte muy arraigada de nuestra tradición y de nuestra cultura, siendo un punto muy visitado por chiclaneros y chiclaneras y por todas las personas que pasan por nuestra ciudad”, ha señalado la delegada de Turismo Sostenible, Manuela Pérez, que también ha puesto en valor las actividades que se ponen en marcha y que sirven para potenciar este espacio.

Por meses, este 2025 sobresale julio, con 4.399 visitas, seguido de marzo con 3.942, septiembre con 3.916, mayo con 3.663 y octubre con 3.655. De los meses restantes, destaca que noviembre, con 3.008, logró tantos visitantes como agosto con 3.056. El Centro de Interpretación acogió, asimismo, ocho catas extraordinarias, entre ellas, ‘Entre el vino y la Cruz’, ‘Sherry/Sake’, ‘Moscatel y punto’, ‘El sabor de la Bahía de Cádiz’ o ‘Vino & Dulces de Navidad’.

En cuanto a la procedencia de estas, es significativo que el 91,80 por ciento son nacionales y únicamente el 8,20 por ciento son extranjeros, que han llegado procedentes de países como Alemania, Reino Unido, Francia, Bélgica, Argentina, Australia, Bulgaria, Chile, Austria, Finlandia, Italia, Países Bajos, Estados Unidos, Polonia, Rusia, Portugal, Ucrania y Uruguay.

Con respecto al público nacional, han llegado visitantes, además de Andalucía, de Aragón, Baleares, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Navarra, Comunidad Valenciana, Canarias, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Galicia, Asturias, País Vasco y Región de Murcia, Ceuta y Melilla.

Entre los eventos más significativos, destacan los actos institucionales del Ayuntamiento de Chiclana, entre ellos la recepción al Chiclana CF por su ascenso a Tercera RFEF, la presentación de la nueva tipografía dedicada a Chiclana, la presentación del vídeo promocional y del cartel de Semana Santa, entre otros. Junto a diferentes actividades del Ateneo de Chiclana, Fundación Sustenta, Fundación Vipren, Fundación Quiñones, Taetro o la Asociación Pro Fundación Batalla de La Barrosa.

Además, durante este año ha renovado la Q de Calidad que concede el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), certificación que ya recibió en 2022, siendo el primer centro de interpretación en la categoría de museos en recibir en España este reconocimiento. Igualmente ha sido reconocido con el sello verde ‘Turismo accesible’ de la Cátedra Turismo Inclusivo Accesible de la Universidad de Cádiz. Asimismo, pertenece a la Asociación Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez y la Asociación de Museos del Vino de España.