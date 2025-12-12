Chiclana celebrará su Ruta de las Zambombas el 20 de diciembre

La Ruta de las Zambombas se celebrará el próximo sábado, 20 de diciembre, en el centro de la ciudad, según anunció la delegada municipal de Fomento Económico, Manuela Pérez, en rueda de presa. Se trata de una actividad a través de la cual la ciudadanía podrá disfrutar de zambombas en distintas ubicaciones, a las que se irán uniendo diferentes artistas, entre ellos, Macarena Ramírez.

Esta ruta dará comienzo a las 17.30 horas en la Plaza de Andalucía, continuando a las 18.30 en la calle Corredera Baja, seguirá a las 19.30 horas en la calle de la Plaza y el fin de fiesta está previsto que se desarrolle a las 21.00 horas en la Plaza Mayor.

Manuela Pérez invitó a toda la ciudadanía a tomar parte en esta cita, que se desarrollará por tercer año consecutivo. Se trata de “un evento ya consolidado, cuyo objetivo es ayudar a dinamizar el comercio y la hostelería de la ciudad”, terminó diciendo la delegada.