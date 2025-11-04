Chiclana celebra este viernes la primera edición de la Gala del Deporte para Menores

El alcalde de Chiclana, José María Román, presidirá la primera edición de la Gala del Deporte para Menores, que se desarrollará este viernes, 7 de noviembre, a las 18.00 horas en el Teatro Moderno. Una cita en la que se premiará a los mejores deportistas de la cantera en las diferentes modalidades que se practican en el municipio.

“Con este evento queremos reconocer el gran trabajo que se hace en los clubes de Chiclana por y para el fomento del deporte base”, ha señalado la delegada del área, Isabel Butrón, quien también destacó que se trata de una labor constante, de largo recorrido y “que hace que nuestra ciudad sea también un referente en esta materia”. Además, la edil felicitó a todos los premiados.

De esta forma, los galardonados en ajedrez serán Alba Fernández Vergara; en atletismo, Javier González Polanco y Amanda Román Vázquez; en baloncesto, Roberto Calvente Díaz y Marina Virués Ávila; en ciclismo BTT, Paulo Esteban Estrada y Sara Conejo Muñoz; en ciclismo en ruta, Lucas Benítez Alonso; en fútbol, Pablo Periñán Periñán; en fútbol playa, Francisco Román Soriano; en gimnasia rítmica, María Cebada Chaves; en hípica, Isabel Díaz Verdugo, y en hockey in line, Sergio Escobar Moreno.

Además, el premio en judo será para Aarón Castejón Gómez y Triana Ardila Fernández; en jiu jitsu para Francisco J. Marín Mainez y Paula Mª Cabeza Alba; en karate, Juan Manuel Montes Velázquez y Carolina Sánchez Ryskova; en kick boxing, Hugo Sánchez Serrano; en motocross, Arturo Omil Pastoriza; en motociclismo, Eneko Osorio Marchán; en muay thai, José David Aragón e Israa Amal; en natación, Yerai Amado Pérez; en pádel, Diego Rodríguez Díaz y Martina Rodríguez Díaz; en pádel SUP, Álvaro Quiñones Solórzano, y en skate, Alai Ruiz Chavez.

En la modalidad de en snowboard el premiado es Uani López Aritz, en surf, Esteban Mossu Gougarg; en tenis, Gonzalo Orellana Montiel y Sol Barberá Trespalacios; en tenis de mesa, Martín González Mantel; en triatlón, Leire López Aragón; en vela, Fiona Wulff-Ullner Vázquez, en voleibol y voley playa, Mario Ruiz Brioso y Laura y Clara Ruiz Ramos, y en waterpolo, Jimena Conde Núñez.

Además, las distinciones especiales serán para Adriana Sánchez Macías, Juan Carlos Gibaja Tey, Byron Díaz Chaves, Natalia Mateo Debelius, David Rodríguez Piñero, Rebeca Bello Fernández, Carla Díaz Verdugo, Ricardo Gómez Verdugo, Alejandro García Marchante, el equipo Kraken del Club Urban Dance y el equipo Millenium del Dance School Chiclana.

También se concederá un Premio al Mejor Equipo, que será para el juvenil de fútbol playa del Chiclana Industrial y para el equipo de la Liga Iberdrola del Club Gimnasia Chiclana. Además, el Premio Especial Deporte Escolar será para Romeo Ferrante, Eva Quiñones Solórzano y Manuel Mota Peralta, mientras que el Inclusión recaerá en Iván Pedrote Romero y Sergio Baizán Castañeda. El Premio Valores Deportivos será para la Asociación Amucodich.