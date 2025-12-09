Chiclana celebra de 12 al 14 de diciembre las X Jornadas Micológicas
Un show cooking dará inicio a las actividades
El programa incluye una salida para recolectar setas
Chiclana acoge una jornada sobre los espacios verdes en las ciudades
Chiclana será sede del 12 al 14 de diciembre de las X Jornadas Micológicas que, organizada la Asociación Micológica Chiclanera y el Ayuntamiento, se desarrollarán en ls Sala Vox.
Las actividades se iniciarán el viernes, 12 de diciembre, a las 17.30 horas, con un show cooking, titulado ‘Experiencias con las setas en la cocina’, que estará a cargo de Mariano Romera, presidente de la entidad organizadora y la colaboración de Sonia Baro y Antonio Baro.
Para el sábado 13, está prevista una salida para recolectar setas, a las 9.30 horas, que serán expuestas, a partir de la 18.00 horas en la sala Box, donde, más tarde, a las 19.30, se desarrollará la ponencia ‘Los Xerocomus, unos boletales difíciles de diferenciar’, que pronunciará el secretario de la entidad, Francisco Calderón.
La jornada del domingo comenzará a las 11.00 horas con el primer concurso de cocina de setas para socios de la entidad, que tendrá lugar en el Pinar de la Barrosa y cuya entrega de premios se desarrollará a las 13.40 horas. Una comida de convivencia, a base de arroz con setas, pondrá fin a esta programación.
