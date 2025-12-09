Chiclana celebra de 12 al 14 de diciembre las X Jornadas Micológicas

Chiclana será sede del 12 al 14 de diciembre de las X Jornadas Micológicas que, organizada la Asociación Micológica Chiclanera y el Ayuntamiento, se desarrollarán en ls Sala Vox.

Las actividades se iniciarán el viernes, 12 de diciembre, a las 17.30 horas, con un show cooking, titulado ‘Experiencias con las setas en la cocina’, que estará a cargo de Mariano Romera, presidente de la entidad organizadora y la colaboración de Sonia Baro y Antonio Baro.

Para el sábado 13, está prevista una salida para recolectar setas, a las 9.30 horas, que serán expuestas, a partir de la 18.00 horas en la sala Box, donde, más tarde, a las 19.30, se desarrollará la ponencia ‘Los Xerocomus, unos boletales difíciles de diferenciar’, que pronunciará el secretario de la entidad, Francisco Calderón.

La jornada del domingo comenzará a las 11.00 horas con el primer concurso de cocina de setas para socios de la entidad, que tendrá lugar en el Pinar de la Barrosa y cuya entrega de premios se desarrollará a las 13.40 horas. Una comida de convivencia, a base de arroz con setas, pondrá fin a esta programación.