Chiclana: La Casa Briones, sede de la exposición ‘El Museo Oculto V. De aquí, de allí, de ahora’

El Museo de Chiclana acoge la exposición ‘El Museo Oculto V. De aquí, de allí, de ahora’. Así lo dieron a conocer ayer la delegada municipal de Cultura, Susana Rivas, en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el director de la Casa Briones, Jesús Romero. Esta muestra, que estará abierta el público hasta el próximo 30 de noviembre, está compuesta por obras de pintura, con una selección de piezas contenidas en la colección ‘J&M’.

Susana Rivas señaló que este tipo de iniciativas “nos permiten disfrutar de trabajos que no podríamos ver de otra forma. En esta ocasión, queríamos dar el lugar que merece al arte contemporáneo”. Además, animó a toda la ciudadanía a visitar el Museo de Chiclana y poder admirar estas obras.

Hay que recordar que el programa expositivo ‘El museo oculto’ se concibió como una posibilidad de ofrecer al público piezas de interés que, integradas en colecciones privadas o ubicadas en domicilios particulares de Chiclana o de sus inmediaciones, resultan de difícil acceso y disfrute al público.

Si en anteriores ocasiones, brindó la posibilidad de acceder a las colecciones de la Galería GH40, de la profesora Mercedes González; de los galeristas María Aguilar y Antonio Marín o del artista local Agu Ariza, en su faceta como coleccionista de cómics, en esta ocasión acerca al público una interesante muestra de pintura, selección de piezas contenidas en la Colección ‘J&M’. Así, se han elegido obras de artistas contemporáneos de muy diversa índole.

El título de esta nueva edición del Museo Oculto ‘De aquí, de allí, de ahora’ ya anticipa un poco el contenido de la misma: no se trata de una muestra exclusiva de obras de artistas locales, aunque sí tienen también presencia. Así, a los nombres de artistas de esta tierra, como Manolo Cano, Enrique Quevedo, Antonio Vela, Juan Antonio Lobato, Agu Ariza, Eduardo Martínez, Juan Antonio González ‘Moraldi’, Jesús Salado, Ramón Pareja, Joaquín Cañete Babot o José Dodero, se entreveran con otros procedentes de otras latitudes como Daniel Merino, Carlos Méndez, Edward Michell, Fermín Ramírez de Arellano, Pedro Guillén o José Benítez Montilla, algunos de ellos merecedores de importantes galardones, como el Premio BMW de pintura.

La exposición en cuestión resulta sumamente variopinta, y es lógico que así sea, si lo que se quiere a través de esta es mostrar algo que, de alguna manera, refleje la pintura contemporánea, pues si algo distingue al arte actual es su enorme diversidad, una variedad ajena a un estilo hegemónico o predominante más propio de tiempos anteriores.

“Abstracción y figuración se mezclan aquí en un intento de no distorsionar, con una propuesta sesgada, el trabajo que hoy llevan a cabo los pintores de nuestro tiempo”, explicó Jesús Romero.