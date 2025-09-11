Chiclana: La ayudante de dirección Bea Mateos recibirá en Generamma el premio Valores de la Academia de Cine de Andalucía

La ayudante de dirección Bea Mateos recibirá el Premio Valores de la Academia de Cine de Andalucía durante la gala de clausura del Festival Generamma, que tendrá lugar el próximo sábado 13 de septiembre.

Mateos, que lleva más de veinte años dedicada profesionalmente a los medios audiovisuales, ha participado en el departamento de dirección de largometrajes como ‘La Isla Mínima’, ‘El mundo es nuestro’, ‘Tras el verano’, ‘El arma del engaño’, ‘Operación Camarón’ y en series como ‘Honor’, ‘La Peste’, ‘Apagón’, ‘Merlí’, ‘Sapere Aude’ o ‘The Crown’.

Según ha indicado la presidenta de la Academia de Cine de Andalucía, Marta Velasco, con el premio se trata de “reconocer profesiones del sector audiovisual menos visibles, pero imprescindibles para contar nuestras historias”.

El anuncio se realizó durante la renovación del convenio de colaboración de la Academia de Cine de Andalucía (ACA) con la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales (AAMMA) que ha tenido lugar en el marco del Festival de Cine Realizado por Mujeres Generamma.

El objetivo del convenio es establecer un marco de colaboración que incluye acciones de asesoramiento y consultoría en materia de género, la aportación de información para la elaboración de informes sobre la presencia de las mujeres en el sector audiovisual andaluz, así como la organización de actividades formativas.

Tanto Marta Velasco como Pilar Crespo, presidenta de AAMMA, manifestaron su satisfacción por la renovación de este acuerdo. Además, avanzaron que se encuentran en negociaciones para que la asociación gestione los Puntos Violeta durante la próxima Gala de los Premios Carmen del Cine Andaluz.