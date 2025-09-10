La película ‘Sorda’ inauguró la quinta edición de Generamma

Generamma ha brillado más que nunca en la inauguración de su quinta edición, que tuvo lugar este martes 9 de septiembre en el Teatro Moderno de Chiclana. ‘Sorda’, de Eva Libertad, película que no ha parado de cosechar éxitos desde su estreno en la Berlinale de 2025, ha sido la encargada de abrir el telón a seis días de cine y luz para el audiovisual realizado por mujeres.

Para acompañar la proyección del largometraje inaugural estuvo su directora de fotografía Gina Ferrer, que durante la presentación resaltó la importancia de la película “por lo que significa: ser la primera española 100% inclusiva para el colectivo sordo”. A continuación, la directora de la cinta, Eva Libertad, quiso saludar a los asistentes al Festival en un vídeo, en el que ha manifestado su gran cariño hacia el festival. “Sorda nace del vínculo con mi hermana -la protagonista de la historia, Myriam Garlo-”, explicó “y de mi deseo de compartir esa vivencia”.

La actriz Kenia Mestre y el actor Yeyo Guerrero fueron los encargados de conducir una gala que fue interpretada íntegramente en lengua de signos, y en la que no faltaron ni la luz ni las estrellas. El contrapunto musical estuvo a cargo de la artista chiclanera Musgö, que llenó el teatro de pop, folk y música electrónica con raíces gaditanas a golpe de arpa electrónica.

Un festival necesario, una luz hacia el mundo

“Cumplimos cinco años de viaje y lo celebramos con una edición dedicada a la luz y a la creatividad como fuerza transformadora. Este festival ha demostrado que es necesario, que el público lo respalda y que podemos soñar más alto: convertirnos en un faro cultural que, desde Chiclana, proyecta la luz del cine hecho por mujeres hacia el mundo”. Con estas emocionantes palabras, Oliva Acosta, directora de Generamma dio la bienvenida oficial al único Festival de Cine realizado por Mujeres de Andalucía.

Este festival cumple su quinta edición.

“Vivimos un momento muy oscuro”, continuó Oliva, redirigiendo su discurso a la senda del compromiso político y social de este evento, “y queremos combatir esa oscuridad con nuestra luz”. Para cumplir ese objetivo, el de combatir, simbólica y emocionalmente, la oscuridad de los conflictos de Gaza, de Ucrania y de otros lugares del mundo desde Chiclana, la directora pidió al público que encendieran las linternas de sus dispositivos móviles durante un minuto, que se convirtió en uno de los momentos más emocionantes de la gala”.

Luz, sostenibilidad y accesibilidad

El acto contó con la presencia institucional de Susana Sánchez Toro, diputada de Igualdad y Diversidad de la Diputación de Cádiz; José María Román, alcalde del Ayuntamiento de Chiclana; Susana Rivas, delegada de Cultura; María de los Ángeles Martínez Rico, delegada de Mujer; Federico Díaz, concejal de Comunicación, Fiestas y Mercado; Ana María González Bueno, 4ª Teniente de Alcalde; el concejal de Medioambiente, Roberto Palmero; Manuela Pérez Izeta, delegada de Fomento Económico y Turismo Sostenible; Carmen Collado, concejala en el Ayuntamiento de Jerez; Olga Carrión y Blanca Merino, directora del Instituto Andaluz de la Mujer y su coordinadora Cádiz, respectivamente, la subdelegada del gobierno de Cádiz, Blanca del Pilar Flores Cueto; Pilar Crespo, presidenta de AAMMA, la asociación andaluza organizadora de Generamma y José Lucas Chaves, director de SGAE en Andalucía.