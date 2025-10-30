Chiclana: Atenas Playa acoge mañana una charla con el aventurero sueco Jonas Böhlmark

El aventurero sueco Jonas Böhlmark compartirá este viernes su aventura en una charla, que tendrá lugar, a las 13.30 horas, en Atenas Playa, en su día 1.143 antes de llegar a Gibraltar.

En su intervención, estará acompañado por Marta Garat, presidenta de AETC; Miguel Grande, CEO de Atenas Playa, y Juan Antonio Martín, CEO de la Spain Wingfoil League y Spain Kiteboarding League.

Por otro lado, hoy el joven fue recibido por el alcalde de Chiclana, José María Román, en un acto que se desarrolló en Alcaldía.

Böhlmark recorre la Costa Atlántica europea en una tabla de pádel surf e hizo parada en Chiclana como consecuencia del temporal. Así, aprovechando su estancia, el público asistente tendrá la oportunidad de escucharle y conocer de cerca su historia de vida, superación y conexión con el mar.

Expedición extrema

De 35 años (@jonasbohlmark), inició su travesía hace más de tres años en el fiordo noruego de Lyngenfjord. En su recorrido ha combinado paddle surf, carrera, esquí y bicicleta, atravesando miles de kilómetros decidido a completar una de las expediciones de SUP más largas jamás realizadas, sin patrocinadores ni equipo: solo él, su tabla y el mar.

Una imagen de la recepción en el Ayuntamiento.

Desde el primer día, ha recorrido miles de kilómetros desafiando el frío, el viento y la soledad, remando sin descanso desde el norte de Europa hasta el Mediterráneo, en una travesía que pone a prueba tanto el cuerpo como la mente.

Durante la charla, compartirá las vivencias y retos de esta aventura extrema, así como su testimonio personal sobre salud mental y superación, ya que busca visibilizar el trastorno bipolar que él mismo padece.

Ahora, a las puertas de Gibraltar, Jonas se acerca al final de su viaje. Sin embargo, confiesa que quizá este no sea el final, sino el comienzo de algo nuevo.

Cabe recordar que el deportista nórdico recaló en la segunda pista de La Barrosa el pasado 27 de octubre, sobre las 20.00 horas y, desde entonces, asegura que solo se ha encontrado gente maravillosa, dispuesta a ayudarlo. Las primeras que lo hicieron fueros dos jóvenes que trabajan en un chiringuito cercano que enseguida le ofrecieron algo de comer. Pronto, se acercaron otros ciudadanos, como varios jóvenes de la Cruz Roja, que dejaron su firma en su inseparable tabla de pádel surf.

En Chiclana permanecerá hasta que el tiempo se calme.