Chiclana: Ana González participa en una jornada sobre estrategias locales en turismo organizada por la FAMP

La primera teniente de alcalde, Ana González participó, recientemente, de forma telemática en la jornada ‘Estrategias locales en turismo: Patrimonio histórico, natural y social’, organizada por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y que se celebró en la localidad jiennense de Úbeda. Así, Ana González intervino en la mesa redonda ‘Panel de buenas prácticas de las entidades locales andaluzas: el turismo como valor’ junto al alcalde de Priego de Córdoba, Juan Ramón Valdivia, y la alcaldesa de Úbeda, Antonia Olivares Martínez.

En este sentido, hay que resaltar que esta iniciativa tuvo como principales objetivos repensar el nuevo modelo de turismo sostenible en clave de buena gobernanza; potenciar la sostenibilidad de los destinos; favorecer la rápida adaptación de la planificación turística al nuevo contexto; desarrollar un conocimiento cualitativo sobre los escenarios de futuro para el sector turístico en Andalucía; transferir conocimiento y buenas prácticas a propósito de los nuevos modelos de turismo a implementar en Andalucía; así como favorecer el trabajo en red para la búsqueda de soluciones desde las administraciones públicas.

“A diferencia de lo que puede suceder con otros destinos turísticos, en Chiclana ya se apostó por la sostenibilidad hace más de 30 años con la creación de Novo Sancti Petri y la construcción de hoteles a lo ancho y no a lo alto, además de respetar el cordón dunar”, declaró Ana González, quien agregó que “todo ello preservando el espacio natural que teníamos y que se ha convertido en todo un referente en el sector”.

La teniente de alcalde aclaró que el gobierno municipal continúa por esta senda: “Hemos apostado por ir más allá del turismo de sol y playa. Así, trabajamos por recuperar nuestro patrimonio histórico, tal y como ha sucedido con el yacimiento fenicio del Cerro del Castillo, donde tenemos ahora el centro de interpretación Nueva Gadeira”. Igualmente, subrayó que “también seguimos incrementando los espacios culturales para que el visitante pueda disfrutar de nuestra ciudad durante todo el año. “Además, tenemos una clara apuesta por el turismo de naturaleza, gracias al potencial ambiental de nuestro municipio, prestando un especial interés actualmente al turismo ornitológico; y por otro lado trabajamos en el turismo MICE o el turismo de congresos, con la incorporación en el Spain Convention Bureau”.