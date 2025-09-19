Chiclana: La Alameda del Río contará con un ‘Muro de la Infancia de Gaza’

Con el objetivo de concienciar a la ciudadanía del genocidio que se está produciendo en Gaza, sobre todo, entre la población infantil, y promover una cultura de paz, el Ayuntamiento de Chiclana llevará a cabo el ‘Muro de la Infancia de Gaza’ en la Alameda del Río, en el cual podrá participar todas las personas que así lo deseen. Así lo anunció el alcalde de Chiclana, José María Román, quien compareció en rueda de prensa junto al artista chiclanero e impulsor del proyecto, Antonio Vela, y miembros del Gobierno municipal.

“Hace unos días escuchamos al Rey hablar de inaceptable sufrimiento en la franja de Gaza, así como de la necesidad de un Estado Palestino”, comentó el alcalde, quien destacó que “nuestro trabajo debe promover la paz y que esa situación de tantos niños asesinados no siga. Por ello, "Antonio nos propuso generar un muro en recuerdo de ellos, que llevaremos a cabo en este espacio de la Alameda del Río, donde juegan nuestros niños”, continuó diciendo José María Román, quien agregó que “queremos hacer una llamada desde Chiclana para que toda la ciudadanía pueda participar en este Muro de la Infancia de Gaza, en el que queremos que aparezcan niños imaginarios. En definitiva, será un muro por la paz y en recuerdo de quienes no van a poder jugar”.

En concreto, el Consistorio llevará a cabo una iniciativa en la que se podrán presentar retratos, que sean imaginarios o genéricos, no basados en personas reales. Las obras seleccionadas se adaptarán a azulejo para su posterior instalación en el muro existente en la Alameda del Río. Se podrá presentar hasta tres obras, que no pueden hacer alusión a marcas comerciales ni incluir contenidos ofensivos.

Asimismo, se admitirá cualquier técnica pictórica, así como digital (exceptuando toda aquella hecha con I.A.). Sin embargo, queda terminantemente prohibido presentar trabajos que sean retratos o representaciones derivadas de personas reales; incluyan nombres, iniciales, firmas nominales, o cualquier texto que permita identificar a alguien; o muestren uniformes, logotipos, emblemas de centros educativos, escudos de equipos, matrículas, direcciones, señales o paisajes reconocibles que permitan identificar a una persona o su entorno.

Las imágenes deberán ser enviadas al correo electrónico infanciadegaza@chiclana.es en un archivo de 10x10 centímetros y una resolución de 300 ppp; mientras que el plazo de presentación será del 22 de septiembre al 22 de octubre. Una vez seleccionadas las obras, los autores de las mismas deberán aportar una declaración responsable.