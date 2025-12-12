Chiclana acoge la exposición de pintura ‘De Salinas y de Atunes’, de Rosana Suárez

La delegada municipal de Fomento Económico, Manuela Pérez, presidió ayer el acto de inauguración de la exposición de pintura ‘De Salinas y de Atunes’, de la artista chiclanera Rosana Suárez Magán, que podrá visitarse hasta el próximo 18 de enero. Una muestra de pinturas costumbristas con las que la autora pretende poner en valor algunos oficios tradicionales desde la época de los fenicios y que aún se realizan en la provincia de Cádiz, entre ellos, los de salineros y pescadores de esteros y almadraba.

En este sentido, indicar que la exposición está compuesta por 13 óleos realistas, la mayoría de gran formato, en los que predomina la figura humana, que captan el esfuerzo de los salineros y pescadores al realizar su trabajo, además de la luz en las diferentes horas del día, el color, las texturas de las diferentes superficies, la sensación de profundidad, etcétera.

“Hoy inauguramos una de las exposiciones que la chiclanera Rosana Suárez ha hecho con muchísimo cariño y que está enfocada a nuestras salinas y esteros, así como al atún rojo de almadraba”, comentó Manuela Pérez, quien añadió que “se trata de una muestra muy colorida y siguiendo nuestras tradiciones”. Por último, agradeció a “a Rosana la colaboración con este Ayuntamiento, participando en exposiciones en la Oficina de Turismo de la playa de La Barrosa”.

Por su parte, Rosana Suárez invitó a chiclaneros y visitantes de otros municipios "a que entren y vean la muestra".