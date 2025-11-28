Una exposición fotográfica lleva a Chiclana la realidad de las personas con albinismo en Mozambique

La delegada municipal de Cooperación Internacional, Susana Rivas, y las representantes de la ONG África Directo, Seisa García y Berta Zapater, inauguraron hoy la exposición fotográfica ‘La realidad de las personas con albinismo en Mozambique’, realizada por el fotógrafo Kike Carbajal. Se trata de una muestra que invita a reflexionar sobre la discriminación y las difíciles condiciones de vida que enfrentan este colectivo en uno de los países más pobres del mundo.

Al respecto, Susana Rivas señaló que “el lugar donde nacemos nos marca y ser albino en Mozambique significa sufrir discriminación”, para destacar posteriormente la labor de África Directo.

Seisa García agradeció la oportunidad de mostrar estos trabajos, “porque estas personas son invisibles en su propio país, sufriendo pobreza extrema, marginación y padeciendo cáncer de piel”. África Directo les yuda on el tratamiento para prevenir el cáncer, “porque mueren a edades muy tempranas “ y detalló que “llevamos protección solar, ropa para evitar la exposición al sol y revisamos la piel”.

La exposición permanecerá abierta al público en el Edificio Brake hasta el 9 de enero en horario de 9.00 a 00.00 horas, de lunes a domingo. No obstante, indicar que los días 24, 25 y 31 de diciembre y los días 1 y 6 de enero, el edificio permanecerá cerrado, mientras que el día 5 de enero se podrá visitar 9.00 a 15.00 horas.

Así, pues, a través de un recorrido visual, las fotografías retratan la dura realidad de este colectivo. Las imágenes muestran su día a día, pero también su resiliencia y su deseo de ser reconocidos como lo que son, personas con los mismos derechos y sueños que cualquier otra.

Hay que destacar que, además, la exposición incluye ilustraciones realizadas por niños y niñas mozambiqueños, que narran cuentos y testimonios sobre la vida junto a personas con albinismo, ofreciendo una mirada sincera y cercana desde la infancia.

Finalmente, indicar que el proyecto ha sido posible gracias al apoyo del Ayuntamientos de Chiclana, al grupo Malas Compañías y las personas voluntarias de la ONG África Directo.