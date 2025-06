Chiclana acoge del 9 al 13 de septiembre la quinta edición de Generamma

Generamma presentó hoy su quinta edición, que se celebrará en Chiclana, del 9 al 13 de septiembre, consolidándose como un espacio singular en el mapa de los festivales en España, dedicado exclusivamente al cine realizado por mujeres.

Organizado por Aamma – la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales –, su cartel que también se dio a conocer hoy en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal y se inspira en la luz como símbolo de creatividad, impulso vital y poder de proyección. El acto contó con la participación de Susana Sánchez Toro, diputada de Igualdad y Diversidad de la Diputación de Cádiz; José María Román Guerrero, alcalde de Chiclana; Pilar Crespo, presidenta de Aamma; y Oliva Acosta, directora del festival.

En palabras de Oliva Acosta: "La luz es el elemento esencial de nuestro arte. Sin luz no hay cine, y sin mujeres creadoras no hay mirada completa. Desde Chiclana, en la orilla del sur, nos sentimos faro: proyectamos, señalamos, iluminamos". Pilar Crespo, presidenta de Aamma, destacó la importancia del trabajo de la asociación en el camino de la igualdad en el audiovisual.

Por otro lado, la diputada de Igualdad y Diversidad agradeció el compromiso de la asociación organizadora, que ha conseguido que Generamma se haya consolidado con “una trayectoria de continuo crecimiento”, ya que este proyecto nacido desde lo local “ha logrado convertirse ya en un espacio de referencia cultural y social”.

El alcalde de Chiclana, José María Román, recordó sus inicios, para declarar posteriormente que “debemos seguir trabajando en materia de Mujer e Igualdad, incorporando espacios que no sabíamos que debíamos conquistar como sucede con Generamma”.

Cartel

La imagen y diseño gráfico del cartel y del spot promocional han sido realizados por la fotógrafa y artista chiclanera Virginia Marín, y protagonizados por Sheila López Martín, educadora social con una larga trayectoria en la ciudad. En coherencia con ediciones anteriores, Generamma continúa así explorando, en su identidad visual, la fuerza simbólica de las mujeres en toda su diversidad, entrelazada con los elementos naturales profundamente arraigados al espíritu de Chiclana. Este año, una mujer emerge en el océano azul portando y reflejando la luz: símbolo del poder creador, de la conexión con lo natural y de la proyección de una mirada propia.

Cabe recordar que, en 2023, Generamma inició su camino hacia la sostenibilidad con prácticas responsables y formación en producción verde. En 2024, abordó la economía de los cuidados desde la perspectiva de género. Este año, el foco estará en la creatividad como patrimonio común y en cómo sostenerla desde modelos más justos y cooperativos.

Secciones

Dentro de la sección Primas, se proyectará, entre otras, ‘Ellas en la ciudad’, ópera prima de Reyes Gallegos, socia de Aamma. El documental inició su desarrollo en la residencia Creadoras Generamma 2023, primer laboratorio en el que el proyecto comenzó a tomar forma.

Por otra parte, la sección de cortometrajes da un paso decisivo y se convierte en internacional. En la convocatoria abierta el pasado mes de mayo se han recibido más de 450 obras procedentes del Estado español, Europa y América Latina y el Caribe.

La sección competitiva estará integrada por cortometrajes de ficción y no ficción, tanto del Estado español como del ámbito internacional, mientras que la sección no competitiva estará dedicada a los cortos andaluces realizados por socias de Aamma. Todas las obras, incluidas las de la sección no competitiva, optarán al Premio del Público al Cortometraje Feminista Diputación de Cádiz. Los 20 títulos seleccionados se presentarán en cinco programas diferentes en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal.

Campaña de micromecenazgo: ‘Enciende Generamma’

Generamma ha lanzado por segundo año consecutivo su campaña de micromecenazgo, que en esta edición adopta el lema “Enciende Generamma”.

La iniciativa tiene como objetivo consolidar una red de apoyo sólida, tanto entre las personas que asisten presencialmente en Chiclana como entre quienes desean respaldar el proyecto desde otros territorios. A partir del 1 de julio, quienes se sumen podrán realizar donativos directos y acceder a ventajas como la reserva anticipada de entradas, packs de regalos y otras recompensas durante los días del certamen.