Chiclana: Abierto el plazo de inscripción del programa ‘Empleo Cerca’

Hoy se ha abierto el plazo para la presentación de solicitudes al programa ‘Empleo Cerca’, un proyecto del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) de la Diputación de Cádiz, aprobado por la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local del Ministerio de Política Territorial. Además, está financiado en el marco del Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (ÉFESO), con fondos del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), 2021-2027.

Esta iniciativa permitirá que 84 personas desempleadas de Chiclana accedan a formación gratuita especializada, con itinerarios orientados a sectores con alta empleabilidad como la hostelería, la administración o la construcción.

La noticia ha sido difundida por el PP local. De tal forma que la vicesecretaria de Turismo, Deportes y Empleo de esta formación, María José Campos, ha valorado muy positivamente este plan: “Estamos ante una magnífica oportunidad para muchas personas desempleadas. La formación es la mejor herramienta para el acceso al empleo, y desde la Diputación se está apostando por programas útiles, gratuitos y orientados a sectores donde realmente hay demanda”.

Y ha detallado que cada participante recibirá una beca que puede alcanzar los 2.500 euros, según el curso que realice. “Es un impulso muy importante para quien quiere formarse y no cuenta con recursos. Es una ayuda directa para poder dedicarse al 100% al itinerario formativo”.

Desde el PP local se recuerda que el plazo para presentar solicitudes estará abierto hasta el próximo 21 de enero y debe realizarse de forma telemática a través de la sede electrónica de la Diputación de Cádiz; donde también puede consultarse toda la información sobre requisitos y contenidos de cada curso.

Por su parte, la presidenta del Partido Popular de Chiclana, Ascen Hita, ha puesto en valor el papel de la institución provincial “como administración cercana y útil. Cuando trabajan con criterio y pensando en las personas, se consiguen proyectos tan útiles como el ‘Empleo Cerca’. Desde el PP de Chiclana agradecemos este esfuerzo y animamos a todos los chiclaneros y chiclaneras que estén en búsqueda activa de empleo a que se informen y aprovechen esta oportunidad”.