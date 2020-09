El alcalde de Chiclana, José María Román, ha presentado el nuevo cuadro que ampliará la Galería de Alcaldes Democráticos del Ayuntamiento y que es un retrato del ex alcalde del PP Ernesto Marín, que llega para unirse a los que existen y que representan a José de Mier, Sebastián Saucedo y Manuel Jiménez Barrios. En el acto han estado presentes el también ex alcalde Manuel Jiménez Barrios; la senadora Teresa Ruiz-Sillero; la primera teniente de alcalde, Ana González; la portavoz del Partido Popular, Ascensión Hita, así como otros miembros de la Corporación municipal.

Durante el acto, José María Román ha recordado que fue durante la celebración de los 40 años de los Ayuntamientos Democráticos cuando se acordó la creación de este nuevo cuadro. “Esta obra se encargó a un pintor muy reconocido como es José Dodero”, ha indicado el alcalde asegurando que “es un deber institucional que las corporaciones tengan un detalle y este gesto con Ernesto, porque ha estado en un periodo también muy importante y duro de la política local y que ya se ha alejado de la política. Es por ello que será el siguiente cuadro a colocar en esta galería”. Con todo ello, el actual regidor chiclanero ha dado la enhorabuena a Ernesto Marín.

Por su parte, Ernesto Marín ha asegurado que “es un momento muy especial para mí”, agradeciendo los “retoques que el joven artista Eduardo Martínez realizó al cuadro y que hizo que quedara redondo”. Además, también ha reconocido “que he tenido cierto interés en que se colgara este cuatro. No es cuestión de vanidad, ya que este cuadro no me representa a mí, sino a toda la gente que hay detrás, que me llevaron al sillón de la Alcaldía. Por ello, detrás del cuatro está la lista de concejales que gobernaron conmigo en los periodos en los que fui alcalde, 2007-2008 y 2011-2015”.

También ha querido dedicar este reconocimiento “a dos personas que fueron concejales y que no todo el mundo sabe, como son mi abuelo, Antonio Marín Polanco, que fue el primero en hablar de cambiar el antiguo puente de madera por el que se hizo después, y a mi padre, Pepe Marín, que fue concejal de Iniciativa, Fomento, Fiestas y Deportes”. Además, ha señalado que, como anécdota, “me gustaría recordar que fui el último alcalde que tomó posesión en el antiguo Ayuntamiento, fui el primero en tomar posesión en el nuevo, también puedo decir que fue la primera vez que en una lista electoral de Chiclana llevaba a un extranjero, como es el caso de Stefan Sachuer, y la primera vez que fue un gitano, como es el caso de Andrés Núñez”.