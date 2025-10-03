Chiclana: Cloud & Tips 2025 reúne a unos 200 participantes en torno al emprendimiento

El Hotel Hipotels Barrosa Park acogió este viernes la quinta edición de Cloud & Tips, una cita que volvió a situar a Chiclana en el epicentro del emprendimiento y la innovación en el sur de España. Bajo el lema ‘The Legacy Edition’, el encuentro reunió a más de 200 participantes entre emprendedores, empresas, instituciones, estudiantes y medios de comunicación, consolidando su papel como evento de referencia en el ecosistema empresarial andaluz.

La jornada comenzó con la inauguración institucional a cargo de José María Román, alcalde de Chiclana, y de Ignacio Trujillo Jaén, diputado provincial delegado de Desarrollo Social, Juventud y Educación de la Diputación de Cádiz, quienes subrayaron el compromiso de las administraciones con el impulso al talento emprendedor y la innovación.

El programa se desarrolló en torno a cinco mesas redondas y una sesión práctica de coaching, en las que se abordaron cuestiones clave para el futuro de la empresa y el liderazgo.

Los asistentes también participaron en actividades de networking y dinámicas de innovación diseñadas para facilitar la colaboración entre proyectos y el intercambio de ideas. El ambiente de diálogo y cooperación fue uno de los aspectos más valorados, convirtiendo a Cloud & Tips en un espacio de aprendizaje colectivo y de generación de sinergias.

La sesión especial de Coaching y Liderazgo, dirigida por Ari Casals, ofreció dinámicas prácticas para potenciar la confianza y el liderazgo consciente.

El encuentro concluyó con la gala de entrega de los Premios Cloud & Tips 2025, que reconocen la creatividad, el talento y la capacidad transformadora de proyectos empresariales en cinco categorías: Joven Promesa Empresarial, que fue para Manuel José Moreno Canto (Cremino); El Arte de Conectar, que recayó en Rafael Vela (Vela Verdugo S.L.); Energía que Impulsa, que recogió David Romero Núñez (Buceo España), mientras que Innovación y Tecnología fue para Jesús Expósito (Educa Edtech Group).

Estefanía Pérez Busati (Althea formación) fue galardonada con el premio Estrella del Público.

Sandra Romero, CEO de Cloud Estudio y promotora del encuentro, destacó tras la clausura que “Cloud & Tips nació para acompañar al emprendedor en su camino, con inspiración, aprendizajes y contactos. En esta quinta edición hemos querido rendir homenaje a quienes han sabido construir un legado y, al mismo tiempo, abrir nuevas oportunidades para el futuro. El balance no puede ser más positivo: hemos reunido talento, ilusión y compromiso en un mismo espacio, confirmando que Cádiz y Andalucía son tierra de innovación y de proyectos con alma”.

Romero añadió que el objetivo de esta edición era rendir homenaje a las historias que inspiran y a las marcas que han dejado un legado, reforzando la colaboración entre empresas e instituciones. Recordó, además que, desde sus inicios en 2022, Cloud & Tips persigue “impulsar el talento local, dinamizar el ecosistema emprendedor y construir puentes entre las nuevas ideas y las oportunidades reales del mercado”.