El Centro del Vino y la Sal acoge el miércoles la presentación del libro ‘El martirio del general Solano'

La Asociación Pro Fundación Batalla de La Barrosa ha organizado para el próximo miércoles, 22 de octubre, la presentación del libro de Juan Luis Pulido ‘El martirio del general Solano', que tendrá lugar en el Centro del Vino y la Sal, a partir de las 19.00 horas. Este acto se enmarca en la programación de la conmemoración del 150 aniversario del nacimiento del Padre Salado.

Juan Luis Pulido Begines (Sevilla, 1965), catedrático de Derecho mercantil en la Universidad de Cádiz, y abogado, muestra al lector en esta obra su dominio del relato corto con cuatro trabajos directos y claros, como sus protagonistas: Rosario Cepeda, el general Solano, Domingo Rico y el magistral Cabrera, personajes muy próximos a la batalla de La Barrosa tanto en lo geográfico, Cádiz, como en lo cronológico, el mismo periodo a principios del siglo XIX.

Con palabra precisa, Juan Luis Pulido cuenta en el primer relato el ‘examen’ que hará famosa a Rosario Cepeda Mayo, niña gaditana de doce años con prodigiosas capacidades intelectuales, llamativo en un tiempo donde la mitad del género humano, el femenino, era marginado y sometido a un papel secundario en casi todas las culturas. Para acusar el despropósito, pone la historia en boca de un miembro de la Inquisición, quien exige acabar con el deslumbramiento provocado por la niña en sus convecinos, alegando incluso maniobras del Maligno.

Da título al libro el segundo relato, que trata sobre la figura del general Francisco María Solano Ortiz de Rozas y su cruel linchamiento en 1808. El tercero, ‘El verdugo del afrancesado’, expone otro hecho igual de verídico: la ejecución a garrote vil del alcalde madrileño Domingo Rico Villademoros.

Pone punto final el dedicado al magistral de la catedral de Cádiz Antonio Cabrera Corro, magistral Cabrera, de quien traza una vivísima semblanza.

Juan Luis Pulido Begines ha publicado numerosas obras jurídicas sobre su especialidad profesional, el Derecho marítimo, y un ensayo político (‘La Transición Incompleta, Marcial Pons, 2012’). En Almuzara ha publicado cinco novelas históricas: ‘Lloran las piedras por Al Andalus’ (2019), ‘Guzmán el bueno, el señor de la frontera’ (2020), Gadir (2022), ‘Última frontera’ (2023), y, recientemente, ‘La tierra de Caín (2025)’, en donde se adentra profusamente en la realidad de los afrancesados y la España invadida por las tropas de Napoleón.