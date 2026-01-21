Carlos Hipólito y Kiti Manver protagonizan ‘Música para Hitler’ en el Teatro Moderno de Chiclana

Carlos Hipólito y Kiti Mánver, dos de los actores más carismáticos de la escena, el cine y la televisión en nuestro país, protagonizan ‘Música para Hitler’, la función de Yolanda García Serrano y Juan Carlos Rubio que se pondrá en escena este próximo sábado, 24 de enero, a las 20.00 horas en el Teatro Moderno de Chiclana. A través de la plataforma www.tickentradas.com o en la taquilla del teatro, pueden adquirirse, a precios populares, las localidades para esta representación que es organizada desde la Delegación Municipal de Cultura.

El argumento de la obra parte de un hecho histórico real: Pau Casals, uno de los mejores violonchelistas de todos los tiempos, se vio forzado a exiliarse en el sur de Francia tras la Guerra Civil Española. Con todos sus recursos y mucho empeño se dedicó a ayudar a miles de compatriotas hacinados en los campos de trabajo cercanos. En el año 1943, bajo la ocupación nazi, el genio de la música recibió una inquietante invitación para tocar ante el Führer. Casals sabía que negarse a hacerlo podría acarrearle terribles consecuencias.

Estos dramáticos hechos son los que han inspirado a los autores a escribir ‘Música para Hitler’, un texto emocionante que recrea la personalidad de uno de los mayores artistas del siglo XX. La dramatúrgica de Yolanda García Serrano y Juan Carlos Rubio, dos de los autores escénicos más reconocidos en España, apunta otros matices: como, por ejemplo, el conflicto interior del personaje de Johann, un violoncelista en la vida civil convertido en soldado por el reclutamiento bélico que se debate entre la admiración más absoluta hacia su ídolo el maestro Casals y su deber militar como soldado al servicio del Reich, que bien podría ser ficticio, pero aquí reside la grandeza del teatro. Los autores se detienen en el fotograma preciso de la película de la historia; lo analizan y nos hacen pensar en todos los detalles que se nos pueden haber pasado por alto y en cada uno de los personajes secundarios que enriquecen el momento, entre la realidad y la ficción.

La dirección de la obra, producida por Talycual, Txalo y La Alegría, con el apoyo de Niki, también concierne a Juan Carlos Rubio; el diseño de la escenografía lo firman Leticia Gañán y Curt Allen Wilmer (AAPEE) y el de vestuario, Pier Paolo Álvaro.