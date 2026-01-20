María Parrado presenta este viernes en el Teatro Moderno de Chiclana su nuevo trabajo discográfico

La cantante chiclanera María Parrado presenta este viernes, 23 de enero, a partir de las 20.00 horas, en el Teatro Moderno su nuevo proyecto musical, que se convierte en un viaje por su madurez artística y personal, el álbum 'La niña que fui’. Se trata de su quinto disco de estudio, que se distancia de sus baladas anteriores para explorar un sonido pop más actual, donde la guitarra tiene un papel principal. Las localidades ya se encuentran a la venta, a precios populares, a través de la plataforma www.tickentradas.com y en la taquilla del teatro.

En un concierto organizado por la Delegación Municipal de Cultura, María Parrado vuelve a su ciudad natal, su “refugio” como ella le llama, en donde cuenta con numerosos adeptos, desde que actuara en ‘Menuda noche’ y ganase la primera edición de ‘La Voz Kids’, cuando aún era una niña. En su nuevo álbum, doce años después, rememora aquella inocencia y frescura, pero también ese impulso inicial cuya madurez se ha visto confirmada con el paso del tiempo.

Este disco, con 13 temas, que le ha permitido pisar Colombia, supone, como ella misma afirma, un más difícil todavía: “Este disco ha sido como: '¿Y por qué no hago un tema que salga más de mi zona de confort?' Por qué no hablo de otros temas, por qué no me abro más en canal, quizás ha sido como una un descubrimiento de mí”, aseguraba María Parrado en unas recientes declaraciones.

‘La niña que fui’ se beneficia de un universo guitarrero, creado por Giri, su productor colombiano, y con colaboraciones de Carlos Almazá, Blas Cantó, José Bernabé, con fotografía de portada de Joselu, de Bolazo Films. A Chiclana llega en el curso de una gira iniciada en Zaragoza y que ha pasado ya por Gran Canaria, Barcelona, Madrid y Zamora, entre otras localidades.

Desde muy pequeña, María Parrado supo que la música formaría parte de su vida. Natural de Chiclana , comenzó a cantar con apenas seis años y pronto se convirtió en una de las voces jóvenes más reconocibles del panorama español. Su salto a la fama llegó en 2014, cuando ganó la primera edición de ‘La Voz Kids’, cautivando a millones de espectadores con su voz delicada y su madurez interpretativa. Ese mismo año publicó su primer álbum, ‘María Parrado’, que debutó en el número uno de ventas en España y marcó el inicio de una carrera sólida y llena de emoción. A este le siguieron ‘Abril’ (2015), un trabajo más personal y luminoso, y ‘Alas’ (2018), donde María mostró una evolución artística más profunda y una búsqueda de nuevas sonoridades.

En 2023 presentó ‘Conmigo’, un proyecto que marcó un punto de inflexión en su carrera y la mostró más libre y madura. En 2024 lanzó el EP ‘Vinilo’, una propuesta más íntima y experimental, y en 2025 ha regresado con ‘La niña que fui’, un álbum que conecta con sus raíces y refleja su crecimiento tanto artístico como vital. En él, María se reencuentra con la niña que soñaba con cantar, mezclando vulnerabilidad, madurez y una sensibilidad que la consolidan como una de las voces más auténticas de su generación.