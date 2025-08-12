Cafuné regresa a CMF y amenaza con conquistar Chiclana otra vez

El año pasado fue todo un éxito. Y este no se espera que sea menos. Cruz Cafuné volverá a tomar esta noche el escenario de Concert Music Festival con la promesa de ofrecer un espectáculo y un directo como solo él sabe hacerlo.

Directo siempre hacia sus raíces canarias, el tinerfeño no renuncia nunca a Taroconte, su tierra, donde a través de sus canciones realiza un continuo homenaje a su tierra combinando rap, R&B y sonidos contemporáneos. Estos ritmos, que desde el principio han sido tremendamente aplaudidos, lo han hecho sonar en ciudades como Madrid y Barcelona; pero para Cafuné es imposible olvidarse de su tierra. Buena prueba de ello es ver como Cafuné integra en sus letras términos profundamente arraigados en la cultura local, como por ejemplo magua, que aparece en canciones como Cuenta conmigo, o folelé. La primera significa “pena” o “lástima”; la segunda se refiere a una libélula. En medio de un panorama musical globalizado, Cafuné es sinónimo de autenticidad y calidad. “No dejaré nunca de hablar de Canarias”, ha asegurado el artista en más de una ocasión.

Ahora con su regreso a Concert Music Festival, su público se prepara para volver a recitar con verdadera pasión las letras y mensajes de cada uno de sus temas marcados no sólo por sus ritmos y bases modernas, sino también por sus rimas agudas y bien afiladas.

Hoy el espectáculo comenzará a las 22:00 horas y el viaje musical comenzará sin parada alguna. Por delante varias horas de conciertos, vibrantes, excitantes y conmovedoras. La autenticidad y la originalidad será los protagonistas. Sin trampa ni cartón. Con cada verso, Cruz Cafuné se abre, mostrando una forma de sentir y de vivir. Su regreso a Chiclana no es un simple concierto: es una cita con la memoria, la identidad y la energía de uno de los grandes nombres de la música urbana.