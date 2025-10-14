La Banda de Música del Tercio del Sur protagoniza el día 21 en Chiclana un concierto con motivo del 60 aniversario de la Riada

Con motivo de la conmemoración del 60 aniversario de la Riada de Chiclana, el Ayuntamiento ha organizado para el próximo martes 21 de octubre, a las 19.30 horas, un concierto de la Banda de Música del Tercio del Sur en el Teatro Moderno. Así lo anunció el alcalde, José María Román, quien compareció en rueda de prensa junto al teniente de alcalde, Francis Salado; así como al coronel comandante del Tercio del Sur, Antonio Aguayo; al capitán director de la unidad, Ignacio Borrego; al suboficial mayor, José Carlos Iglesias, y al director de la banda de música Maestro Enrique Montero, Manuel Forero.

En este sentido, hay que destacar que el concierto estará dirigido por Ignacio Borrego. El programa estará compuesto por las piezas ‘Defilando’ (marcha militar), ‘Obertura Festiva’, ‘Puente Areas’ (pasodoble), ‘Chess’ (musical), ‘Forja de Almas’ (marcha-pasodoble), ‘Danse Bacchanale’ (danza), ‘La conga del fuego nuevo’ (ballet), ‘El Padrino’ (B.S.O.) y acabarán con ‘Chiclanera’ (pasodoble).

José María Román recordó la colaboración imprescindible de la Armada en el día de la riada y posteriores, siendo fundamental a día de hoy en otros aspectos. Además, también destacó que no es la primera vez que esta banda actúa en el Teatro Moderno, agradeciendo cada una de las colaboraciones que se han desarrollado en la ciudad.

Antonio Aguayo puso el énfasis en la buena acogida siempre de Chiclana, para asegurar que es un honor participar en los actos para conmemorar esta efemérides. También incidió en que la actuación de la Armada hace sesenta años en el municipio es una muestra más de la unión que siempre ha existido entre las Fuerzas Armadas y la población civil.

Por su parte, Ignacio Borrego explicó cada una de las piezas que se interpretarán en el concierto.

Las personas interesadas en asistir podrán recoger sus entradas en el Teatro Moderno en horario de taquilla, es decir, de lunes a viernes de 17.00 a 21.00 horas.