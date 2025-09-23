Presentados los actos con motivo de los 60 años de la Riada de Chiclana

El alcalde de Chiclana, José María Román, presentó hoy los actos que se desarrollarán con motivo de la conmemoración de los 60 años de la Riada de Chiclana 1965-2025 ‘El Río de la Memoria: 60 años después. Una mirada al pasado para construir el futuro’. El regidor municipal estuvo acompañado por la primera teniente de alcalde, Ana González; el coronel comandante del Tercio del Sur, Antonio Aguayo; el capitán director de la unidad de música del Tercio del Sur, Ignacio Borrego; el suboficial mayor del Tercio del Sur, José Carlos Iglesias; el presidente de la Asociación Filatélica ODA, Manuel Manzorro; el creador del documental con motivo de los 50 años de la Riada, Juan Antonio Guerrero; el director de la banda de música Maestro Enrique Montero, Manuel Forero, y la monitora de pintura del centro de mayores Virgen de la Soledad, Ana Aragón.

Durante la rueda de prensa, José María Román agradeció la colaboración de la Armada, de ODA, de la banda de música y del resto de entidades. Además, recordó que la riada fue una tragedia de la que no hubo que lamentar víctimas, “pero sí fue una ruina y una desgracia para muchísimas familias y días de mucha tensión y dolor para muchas personas”.

El alcalde explicó que parte del trabajo del gobierno municipal consiste en controlar la inundabilidad del río Iro, “porque hay una preocupación que sigue latente, que es regular su cuenca, para que no vuelva a pasar una desgracia como la ocurrida hace sesenta años”. Al respecto, recordó las reuniones de trabajo con la Junta de Andalucía para activar los mecanismos “que puedan ayudarnos ante una situación de esta índole”.

Antonio Aguayo reseñó que es un privilegio para la Armada tomar parte en estos actos una vez más. “Hace muchos años que Infantería de Marina y el Ayuntamiento colaboran en la celebración de esta efemérides y nuestra intención es que siga siendo así”, dijo.

Además, Ignacio Borrego declaró que la unidad de música del Tercio del Sur interpretará varias piezas, entre las que destacarán bandas sonoras de películas, marchas militares, pasodobles y algún musical.

Por su parte, Juan Antonio Guerrero explicó que el documental ‘Si llega a ser de noche… 50 años de la Riada. 19 de octubre de 1965’ se grabó hace diez años, con 16 testimonios de personas que vivieron aquella catástrofe. “Es una muestra bastante representativa y es un documento que tiene mucha importancia, porque algunas de las personas que aparecen ya no están”.

Por último, Manuel Manzorro explicó que la exposición de la Casa de la Cultura tendrá como protagonista, por un lado, a la Dana de Valencia, con varias muestras que llegan desde allí y, por otro lado, a los mayores de la asociación Virgen de la Soledad, que se han volcado con el proyecto y están realizando trabajos sobre la riada.

Programación

Los actos darán comienzo el 1 de octubre, a las 18.30 horas, en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal, con la presentación del libro ‘Sendero itinerario peatonal y ciclista entre San Fernando y Chiclana’, obra de Indalecio de la Lastra Valdor. Además, del 7 de octubre al 30 de noviembre el Museo de Chiclana acogerá la exposición ‘60 años después. A vueltas con la riada de Chiclana’.

El 15 de octubre, a las 18.30 horas, en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal, se proyectará el documental ‘Si llega a ser de noche… 50 años de la Riada. 19 de octubre de 1965’, de Juan Antonio Guerrero, tras el que se desarrollará una charla coloquio. En este acto, se hará entrega de un reconocimiento a Manuel Aragón, de Calzados Casa Eloy.

El Teatro Moderno acogerá el 21 de octubre, a las 19.30 horas el concierto homenaje de la unidad de música del Tercio Sur, mientras que del 22 al 30 de octubre la Casa de la Cultura será escenario de la exposición ‘Yo recuerdo aquel río…’, puesta en marcha por ODA, que se inaugurará el día 22 a las 12.00 horas. Además, el Espacio Arqueológico Nueva Gadeira acogerá la meustra ‘Cuando el Iro volvió a sentirse fenicio. 60 años de la Riada’, del 17 al 21 de octubre, cuya inauguración será el día 17 a las