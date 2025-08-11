El Ayuntamiento pone en marcha un taller de risoterapia en los centros de mayores de Chiclana

La delegada municipal de Mayores, María José Batista, inauguró recientemente el taller de risoterapia ’Vivir con alegría: cuerpo, corazón y risa’, un programa diseñado para promover el bienestar emocional, físico y social de personas mayores a través de técnicas de risoterapia y baile. Cada sesión combina dinámicas lúdicas, movimiento corporal y espacios de conexión grupal, en un entorno cuidado y estimulante.

En este sentido, esta actividad tiene como objetivos fomentar la alegría, el optimismo y la autoestima en personas mayores; estimular la movilidad, la coordinación y la expresión corporal a través del baile; favorecer la socialización y la creación de vínculos entre los participantes; y ofrecer herramientas prácticas para mejorar el estado de ánimo y reducir el estrés.

A través de una metodología activa, participativa y experiencial, se utilizan dinámicas de grupo, ejercicios de respiración, juegos teatrales, música, movimiento expresivo y técnicas de relajación, priorizando la adaptación a las capacidades de cada participante, promoviendo la inclusión y la confianza.

Durante la visita al taller que se inició hoy en el centro municipal de participación activa para personas mayores Santa Ana y que se prolongará hasta mediados de septiembre en los diferentes centros de mayores de la ciudad, María José Batista destacó que “han sido muy demandados” y animó a las personas interesadas a que se informen “del día que se realiza su el centro más cercano”, para añadir posteriormente que “el objetivo es mejorar la calidad de vida de este colectivo, a través de las risas, que traen muchos beneficios, ya sean físicos o cognitivos. Así, queremos crear espacios de alegría y bienestar, para que nuestros mayores estén contentos”.