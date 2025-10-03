Ayuntamiento y MasOrange firman un protocolo para eliminar la brecha digital entre las personas mayores

El Ayuntamiento de Chiclana y MasOrange han firmado un protocolo de actuación para ayudar a paliar la brecha digital entre las personas mayores, en el marco del programa ‘Mayores Conectados’, que constará de 46 talleres, en los que tomarán parte casi 600 personas. En la rúbrica de este documento, estuvieron presentes el alcalde de la ciudad, José María Román; la delegada de Mayores, María José Batista, y el director de relaciones institucionales de MasOrange en Andalucía, Manuel Hernández Gasset.

José María Román señaló que “se trata de un acuerdo muy interesante con Mas Orange” y explicó que “hay mayores que tienen algo de conocimiento y otros que no, por lo que hay distintos cursos. También se ayudará a acabar con ese aislamiento que tienen muchas personas, evitando esa soledad no deseada”, para posteriormente agradecer a MasOrange esta iniciativa, totalmente gratuita.

Por su parte, Manuel Hernández subrayó que “la tecnología puede ser una gran aliada para las personas mayores si cuentan con la formación adecuada. Con ‘Mayores Conectados’ buscamos darles confianza, ayudarles a sentirse seguros y demostrarles que nunca es tarde para aprender y aprovechar las oportunidades que ofrece el mundo digital”.

Este acuerdo incluye acciones formativas para la capacitación digital de este colectivo, a través de unos talleres que consistirán en el apoyo, acompañamiento, tutorización, formación y capacitación en competencias digitales, para el manejo del móvil.

De carácter práctico, contemplan desde el manejo del certificado electrónico, la firma digital o el sistema Cl@ve, hasta la interacción con la Agencia Tributaria, la aplicación Mi Carpeta Ciudadana o los servicios de la Dirección General de Tráfico (DGT). También tienen un componente preventivo, con pautas para identificar enlaces fraudulentos y navegar con seguridad en Internet.

Con esta iniciativa, Orange y el Ayuntamiento de Chiclana refuerzan su apuesta por la inclusión digital y la lucha contra la soledad no deseada, asegurando que los mayores de la ciudad cuentan con herramientas útiles para mejorar su día a día y su participación en la sociedad digital.

Cabe señalar que estas formaciones se enmarcan en el programa ‘Todo por aprender’ que desarrolla MasOrange, a través de Orange y la Fundación Orange, como parte de la iniciativa Generación D, impulsada por Red.es con la financiación de los Fondos Europeos Next Generation.