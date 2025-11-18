El Ayuntamiento y la Cooperativa Las Virtudes se unen para el fomento de las huertas de Chiclana

El alcalde de Chiclana, José María Román, y el presidente de la Sociedad Cooperativa Nuestra Señora de Las Virtudes, Bartolomé Ramírez, firmaron hoy un convenio de colaboración para poner en valor el cultivo de las verduras y hortalizas de la ciudad. Asimismo, presentaron el logotipo ‘Huertas de Chiclana-Las Virtudes’, que se distribuirán entre los establecimientos comerciales y hosteleros. Dicha rúbrica y presentación se llevaron a cabo en un acto celebrado en el centro de interpretación del Vino y la Sal, donde también estuvieron presentes miembros de las corporaciones municipales de Chiclana y Conil, productores locales, así como representantes de organizaciones agrarias como COAG o la Cooperativa Unión de Viticultores Chiclaneros.

En este sentido, el Consistorio asegura que lleva meses trabajando en un plan para aumentar la producción y promocionar las verduras y hortalizas de kilómetro cero, unos productos que generan dos millones de euros dentro de la Cooperativa Nuestra Señora de las Virtudes. Para ello, se ha trabajado de la mano de la esta, que cuenta con más de sesenta años en el sector.

De tal forma que, a través de este convenio, el Ayuntamiento se compromete a incrementar la colaboración, ayudando a los productores, dando visibilidad a estos productos entre la ciudadanía y las personas que visitan la ciudad. Entre otras medidas, bonificará el IBI en un 50 por ciento para el próximo año 2026 y en un 80 por ciento en 2027 a los socios de la cooperativa. Asimismo, organizará una feria de promoción de productos de la huerta de Chiclana, convocará un concurso de tapas, facilitará la bonificación del ICIO para la instalación de sistemas fotovoltaicos destinados a la extracción de agua, cederá tierras municipales con disponibilidad de agua a la cooperativa y mejorará los caminos rurales.

Por su parte, la Sociedad Cooperativa Las Virtudes se compromete a participar activamente en la feria antes mencionada, colaborará en la también feria de formación y Empleo organizada por el Ayuntamiento, impartirá charlas de concienciación en institutos del municipio y en empresas locales sobre la agricultura local, la sostenibilidad y el consumo y fomento de productos de kilómetro cero.

“Hoy es un día importante para las huertas de Chiclana, porque hemos firmado un convenio que le planteé a Bartolo hace ya un tiempo con el objetivo de reactivar las huertas”, declaró el alcalde, quien indicó que “producimos más de 3.200 toneladas de productos agrícolas en 50 hectáreas gestionadas por 42 productores, lo que supone más de 11 por ciento de la economía que genera Las Virtudes. Buena parte es de tomate, pero en total hay 34 productos que se cultivan en Chiclana y que se comercializan a través de esta cooperativa”.

Asimismo, recordó que, “al igual que hicimos con el chicharrón, el pescado de estero o el langostino de Chiclana, estamos trabajando en la promoción de nuestros vinos y, por supuesto, nuestra huerta”. Para añadir que “es importante trabajar en nuestros orígenes y mostrarlo a la ciudadanía en general, siempre desde el respeto, el cariño y el afecto. Por ello, tenía que aparecer sí o sí Las Virtudes, la gran cooperativa que permite que esto pueda salir bien”.

El regidor municipal terminó diciendo que se trata “de iniciativas que suman y que generan la auténtica imagen de una tierra. Así, seremos más fuertes aún” y se mostró ilusionado con “que podamos presentar este logotipo de las huertas de Chiclana y firmar este convenio, porque promocionamos un producto de kilómetro cero, que el visitante quiere probar cuando viene de vacaciones.

Por su parte, Bartolomé Ramírez subrayó que “es muy importante que se promocionen los productos de la huerta entre los establecimientos comerciales, fruterías, restaurantes, hoteles, etcétera… de Chiclana”. Y agradeció al Ayuntamiento “que también apueste por el sector con la bonificación del IBI rústico a las explotaciones agrícolas de la cooperativa. No es gran cantidad de dinero, pero sí una inyección moral, que debemos transmitir a otras administraciones andaluzas para que tomen ejemplo de ello”.

Más tarde, señaló que “tenemos que seguir mimando el campo y protegerlo, porque no podemos depender de terceros, sobre todo, teniendo los medios necesarios para tener una plena autonomía”, para agregar que “es la primera vez que ocurre que un ayuntamiento y una cooperativa como Las Virtudes firman este convenio de colaboración, con el objetivo de apoyar la agricultura local. Por tanto, agradecer al alcalde su apuesta por la potenciación por la marca Chiclana-Las Virtudes y los productos de kilómetro cero”.