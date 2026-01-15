El Ayuntamiento de Chiclana realiza más de 3.500 intervenciones en la vía pública en 2025

Todo resulta familiar: un vehículo mal aparcado sobre la acera, una acera rota porque se ha subido un camión, una señal de tráfico tumbada en el suelo porque alguien se pasó de frenada y cómo no: un contenedor de basura con el pedal roto, otro sucio porque han tirado la bolsa abierta o una rama sobre un coche por culpa del último temporal. En 2025, el Ayuntamiento de Chiclana reparó 3.519, de 5.619 avisos realizados a través de la aplicación Mejora Chiclana, está interviniendo en la actualidad en 459 y tiene planificada la intervención en otros 268.

Las incidencias están repartidas por todo el municipio. El año pasado afectaron a 1.170 calles y 216 caminos, en total 1.386 vías. Los ciudadanos registraron hasta 113 incidencias en la carretera de la Barrosa, 54 por el camino del Rodeo y 42 sobre la Avenida de la Diputación. Casi 600 avisos eran para la misma cuestión.

Y la colaboración ciudadana va en aumento. En estos momentos se están analizando 205 avisos para distribuirlos por las diferentes delegaciones municipales.

Asimismo, en 2025, 4.477 ciudadanos utilizaron Mejora Chiclana, 986 personas más que en 2024 y 1.111 comunicaciones más que el año pasado.

En lo poco que va de año 55 ciudadanos ya han usado esta aplicación para comunicar 76 percances.

En 2025, por delegaciones, 2.437 fueron a parar a Obras y Servicios, 2.068 al departamento de Medio Ambiente, 497 al de Aguas, 370 a la Policía por cuestiones de movilidad y 208 por incidencias con las señales. 38 fueron a parar a Bienestar Animal. Se codificaron más de 23 tipologías de avisos: 1.040 trataban sobre desperfectos en la calzada, 888 sobre el acerado y 689 sobre limpieza viaria. Son los más recurrentes seguidos por incidencias con los contenedores de basura (459), estacionamiento de vehículos (453) o árboles (311).

Otros partes fueron por averías de agua (165), 176 sobre alcantarillado, 187 por el alumbrado público, 53 por animales en la vía pública y 218 avisos tenían que ver con arquetas. 24 eran por percances en los bancos, 74 en caminos, 90 para solicitar intervenciones en edificios públicos y 54 en juegos infantiles. Siete eran sobre medio ambiente no adscritas a otras tipologías, 50 en relación con las papeleras, 299 estaban en parques y jardines, 108 tenían relación con plagas, 50 comunicaciones reclamaban reparaciones concretas en playas, 19 arreglos en semáforos, 61 señales de tráfico horizontales y 144 señales verticales y espejos.

La mayoría se produjo en verano, con julio a la cabeza con 588 peticiones, seguido por agosto con 564 y septiembre con 519. El mes con menos incidencias fue febrero con 356.