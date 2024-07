El Ayuntamiento de Chiclana publica el avance del Plan General de Ordenación Municipal

El Ayuntamiento de Chiclana ha publicado el avance del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) en la página web www.chiclana.es. Así lo anunció este lunes el delegado municipal del área, Rodolfo Pérez, quien recordó que, con la aprobación de la nueva Ley de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA), los planes generales de ordenación urbana se han dividido en dos, el Plan de Ordenación Urbana (POU) y el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM). “El primero de ellos lo tendremos en breves fechas para su aprobación inicial, mientras que el segundo será el que ordene el suelo rústico”, señaló.

Asimismo, quiso aclarar que “la publicación del PGOM en la web municipal es a título meramente informativo, por lo que no se abrirá ningún plazo para presentar nada al respecto. Posteriormente, se abrirá el periodo de consulta pública, en el que sí se podrán presentar sugerencias”, para añadir que el objeto del paso que se ha dado es “que la ciudadanía vaya conociendo este documento y vea cuál va a ser el futuro del término municipal en cuanto a suelo rústico se refiere”.

En el PGOM, se recoge que todo lo que no es suelo urbano es suelo rústico y no se delimitan ámbitos edificables. “Una vez que sea aprobado este documento, cada propietario de un determinado suelo podrá proponer una delimitación de ámbito y un desarrollo, siempre y cuando esté en contacto con la ciudad consolidada. Si está en otro, no sería susceptible de poder desarrollarse desde el punto de vista urbanístico”, especificó Rodolfo Pérez.

Además, el delegado quiso recordar también que, “en suelo rústico, no se permiten las parcelaciones urbanísticas ni las cuotas proindivisas. En su caso, cuando se pueda edificar, tendrá que haberse aprobado definitivamente el Plan General de Ordenación Municipal. Precisamente, por todos estos cambios se ha publicado el documento, con el objetivo de que la ciudadanía sepa cómo se va a funcionar en el futuro, porque las reglas del juego no sen las mismas”. De esta manera, reitera “el suelo urbano no consolidado ha pasado a ser suelo rústico por Ley. Estos suelos no serán edificables, salvo a medio o largo plazo, mediante una serie de trámites”, concluyó diciendo el responsable de Urbanismo.