El Ayuntamiento de Chiclana precinta dos nuevas parcelaciones sin licencia en suelo rústico

En aplicación de las medidas de inspección y control de la legalidad urbanística, la Delegación Municipal de Urbanismo, con la colaboración de la Policía Local, procedió recientemente al precinto y paralización de dos actuaciones que se estaban ejecutando sin licencia en suelo rústico.

Una de ellas consistió en la paralización y precinto de una finca en el Camino de las Canteruelas, en Pago del Humo. La superficie es de 17.000 metros cuadrados, en la que se habían generado 27 subparcelas de aproximadamente 500 metros cuadrados cada una. Todas disponían de cerramiento de valla metálica, sobre tubo hincado, así como la instalación de caseta de madera. Además, se identificaron hasta 34 propietarios, algunos de ellos corresponden a sociedades mercantiles.

La otra de las actuaciones también consistió en la paralización y precinto de una parcelación de más de 2.000 metros cuadrados, en este caso en el Camino del Abuelo, frente a la carretera de La Barrosa. Esta se había dividido en tres subparcelas.

El Ayuntamiento de Chiclana ha recordado que, conforme al artículo 291 del Reglamento de la LISTA, las parcelaciones, segregaciones y divisiones urbanísticas son actos sujetos a licencia municipal. Por consiguiente, no se pueden inscribir cuotas indivisas, sin la correspondiente licencia municipal. Además, la ley contempla que las obras ejecutadas serán demolidas, como restablecimiento de la legalidad urbanística, con independencia de las sanciones que correspondan.

La última vez que se tuvo noticias de intervenciones de este tipo por parte del Consistorio chiclanero fue el 25 de julio, cuando se dio a conocer que se había actuado en un terreno de 5.000 metros cuadrados, que estaba dividido en ocho subparcelas en el camino de la Laguna de Boada.