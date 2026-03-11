El Ayuntamiento de Chiclana pone en marcha un curso de vigilante de seguridad destinado a mujeres

La delegada municipal de Mujer, Mari Ángeles Martínez Rico, anunció hoy la organización de un curso de vigilante de seguridad destinado a un total de diez mujeres, que podrán obtener el certificado de profesionalidad de Vigilancia, Seguridad Privada y Protección de Explosivos. Esta formación tendrá una duración de 350 horas y será impartida de lunes a viernes. De esta forma, el objetivo es que sus participantes tengan acceso a una profesión tradicionalmente masculinizada y en la que se encuentran infrarrepresentadas.

En este sentido, indicar que el plazo de inscripción será del 13 al 23 de marzo, aunque el curso se impartirá del 8 de abril a 25 de junio. Las interesadas podrán cursar esta inscripción en la Delegación de la Mujer o por correo electrónico en mujer@chiclana.es, descargando previamente el impreso de la página web. Además, a partir del día 24, se realizará una entrevista y una prueba física a quienes hayan cursado la solicitud de acceso a esta formación con el objetivo de realizar una selección.

“La idea es dar respuesta a la inserción laboral de las mujeres en el mercado empresarial de la ciudad, teniendo en cuenta las demandas específicas de las empresas instaladas en Chiclana, así como el perfil formativo y de aptitudes de las demandantes de empleo”, expresó Mari Ángeles Martínez Rico, destacando que esta formación “es un ejemplo de cómo desde el Ayuntamiento contribuimos a esa lucha por la igualdad real”.

Hay que resaltar que el curso “se enmarca dentro de una estrategia que viene implementándose desde hace años en Chiclana y que tiene como objetivo desarrollar una hoja de ruta para la integración de las chiclaneras en el ámbito laboral, basada en la innovación, el emprendimiento y la cultura empresarial igualitaria”, apuntó la edil. Así, se pretende, por un lado, aumentar las competencias de las mujeres de Chiclana para el acceso y permanencia en el mercado laboral, y por otro, promover un mercado laboral con perspectiva de género y de calidad.

Además, podrán desarrollar su trabajo en la vigilancia y seguridad, asi como en explosivos, minas, centrales de producción de energía, en control de equipaje en aeropuerto, estaciones de trenes y autobuses, puertos marítimos, transporte de fondos y depósito de explosivos.