El Ayuntamiento de Chiclana pone en marcha un curso de vigilante de seguridad destinado a mujeres
Se desarrollará entre el 8 de abril y el 25 de junio y contará con un total de 350 horas de formación
Está organizado por la Delegación de Mujer
Doce hosteleras de Chiclana protagonizan el calendario de Mujer 2026
La delegada municipal de Mujer, Mari Ángeles Martínez Rico, anunció hoy la organización de un curso de vigilante de seguridad destinado a un total de diez mujeres, que podrán obtener el certificado de profesionalidad de Vigilancia, Seguridad Privada y Protección de Explosivos. Esta formación tendrá una duración de 350 horas y será impartida de lunes a viernes. De esta forma, el objetivo es que sus participantes tengan acceso a una profesión tradicionalmente masculinizada y en la que se encuentran infrarrepresentadas.
En este sentido, indicar que el plazo de inscripción será del 13 al 23 de marzo, aunque el curso se impartirá del 8 de abril a 25 de junio. Las interesadas podrán cursar esta inscripción en la Delegación de la Mujer o por correo electrónico en mujer@chiclana.es, descargando previamente el impreso de la página web. Además, a partir del día 24, se realizará una entrevista y una prueba física a quienes hayan cursado la solicitud de acceso a esta formación con el objetivo de realizar una selección.
“La idea es dar respuesta a la inserción laboral de las mujeres en el mercado empresarial de la ciudad, teniendo en cuenta las demandas específicas de las empresas instaladas en Chiclana, así como el perfil formativo y de aptitudes de las demandantes de empleo”, expresó Mari Ángeles Martínez Rico, destacando que esta formación “es un ejemplo de cómo desde el Ayuntamiento contribuimos a esa lucha por la igualdad real”.
Hay que resaltar que el curso “se enmarca dentro de una estrategia que viene implementándose desde hace años en Chiclana y que tiene como objetivo desarrollar una hoja de ruta para la integración de las chiclaneras en el ámbito laboral, basada en la innovación, el emprendimiento y la cultura empresarial igualitaria”, apuntó la edil. Así, se pretende, por un lado, aumentar las competencias de las mujeres de Chiclana para el acceso y permanencia en el mercado laboral, y por otro, promover un mercado laboral con perspectiva de género y de calidad.
Además, podrán desarrollar su trabajo en la vigilancia y seguridad, asi como en explosivos, minas, centrales de producción de energía, en control de equipaje en aeropuerto, estaciones de trenes y autobuses, puertos marítimos, transporte de fondos y depósito de explosivos.
