El Ayuntamiento de Chiclana pide a la población que mantenga la calma ante el simulacro de maremoto de este jueves

El Ayuntamiento de Chiclana ha pedido a la población, a través de sus redes sociales, que mantenga la calma ante el mensaje de alerta (ES-Alert) que recibirá en sus teléfonos móviles este jueves 20 de noviembre, a partir de las 9.30 horas, y que forma parte del simulacro de emergencia por la llegada de un maremoto, que se desarrollará en distintos municipios del litoral gaditano.

Asimismo, advierte que no será necesario realizar ningún tipo de acción y añade que el objetivo de esta actuación "es mejorar la coordinación y la respuesta ante posibles emergencias en la franja costera de la provincia de Cádiz, así como familiarizar a la ciudadanía con el sistema de alertas públicas”.