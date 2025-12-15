El Ayuntamiento de Chiclana ordenó más de 20 demoliciones en suelo rústico en 2025

En lo que va de año, el Ayuntamiento de Chiclana ha dictado 23 resoluciones definitivas del restablecimiento de la legalidad urbanística en suelo rústico, es decir, ha emitido 23 órdenes de demolición en su término municipal, según datos de la Delegación de Urbanismo, Planeamiento y Desarrollo Urbano. Cabe señalar que cada uno de estos dictámenes no se refiere a un único propietario e incluye varias parcelas y edificaciones, tal y como ocurre con el resto de actuaciones realizadas por este departamento y que se detallan más adelante.

Asimismo, el informe apunta que el Consistorio chiclanero ha remitido a la Fiscalía en este mismo periodo 22 denuncias por presuntos delitos contra la Ordenación del Territorio.

Por otro lado, en 2025, este también procedió a la paralización y precinto de 15 parcelaciones y edificaciones, que abarcan aproximadamente 6,5 hectáreas de suelo rústico. En este sentido, es importante recordar que, casi todos los meses, la Delegación de Urbanismo ha informado de algún tipo de intervención de estas características. Prácticamente, todas las fncas estaban divididas en subparcelas y la inmensa mayoría contaba con vivienda o alguna edificación y muchas tenían, además, piscina y pozos.

Fuentes municipales han explicado que la paralización y precinto son medidas provisionales que se adoptan antes de la incoación del expediente, que este año alcanzó la cifra de 34.

Además, se levantaron 46 actas de inspección, sobre un total de 31,4 hectáreas en suelo rústico. Por último, los datos también contemplan que en las notarías de esta ciudad se realizaron 177 escrituras de 207 participaciones indivisas en suelo rústico.

LISTA

El Ayuntamiento de Chiclana realiza este tipo de actuación en virtud del reglamento del artículo 352 de la Ley de Impulso de Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), que recoge que “la Administración competente tiene el deber de iniciar el procedimiento de restablecimiento de la legalidad territorial y urbanística si tiene conocimiento de cualquier acción u omisión que presuntamente vulnere la legalidad territorial y urbanística, una vez concluidas, en su caso, las actuaciones previas de averiguación de los hechos”.

Edificación dentro de una parcela. / Ayuntamiento de Chiclana

Y aclara que este procedimiento “se iniciará de oficio, por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos, o por denuncia”.

El mismo artículo establece que, en casos de indicios de delito, el órgano competente debe ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal.

información

Por otro lado, el gobierno municipal ha afirmado que “se debe tener en cuenta que en cuestiones de disciplina urbanística las consecuencias son a largo plazo para quienes participen en este tipo de operaciones. Por eso, pedimos a todos que se informen antes de comprar o invertir, y que la competencia en disciplina urbanística va a seguir ejerciéndose, como no puede ser de otra manera”.

Con estas actuaciones, ha terminado diciendo, “el Ayuntamiento de Chiclana reafirma su compromiso con la protección del territorio y la lucha contra la especulación urbanística, una problemática recurrente”.