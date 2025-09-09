El Ayuntamiento de Chiclana gestiona 188 nuevas viviendas sociales en dos años y construye más promociones

El Ayuntamiento de Chiclana ha afirmado que continúa trabajando en la gestión de una política de vivienda importante, con el objetivo de abordar la problemática para el acceso a la vivienda entre la ciudadanía, sobre todo, entre los más jóvenes. Así, además de la construcción de nuevas promociones de viviendas en La Cucarela y El Pilar, el gobierno municipal lleva a cabo distintas acciones para la ampliación del parque público en el municipio.

En este sentido, el alcalde de Chiclana, José María Román, ha comparecido en rueda de prensa junto al delegado de Vivienda, Francis Salado, para explicar las acciones que se están ejecutando para ampliar el número de viviendas públicas, que actualmente asciende a 1.260, que sitúa a Chiclana entre las cinco primeras de España en relación a la población empadronada. "Aun así, la demanda es muy importante y es necesario seguir incrementado el número de viviendas para atender a las personas demandantes", ha comentado el regidor chiclanero, quien ha indicado que "en el periodo corporativo 2011-2015, con el PP y el PVRE en el Gobierno, se recuperaron y subrogaron contratos para un total de 102 viviendas; entre 2015 y 2019, con PSOE e IU en el Gobierno municipal, esa cifra se incrementó hasta las 119; entre 2019 y 2023 ese aumento llegó a las 150, y en solo dos años del actual periodo corporativo el total de nuevas viviendas, sin contar las que se están construyendo, es de 188".

"La gran diferencia entre el gobierno del PP y el del PSOE ha sido la puesta en marcha del Programa Ciconia, puesto que en estos dos primeros años del actual Gobierno municipal de PSOE e IU se ha recuperado y adjudicado 38 viviendas existentes, se ha subrogado el contrato de 19, mientras que del Programa Ciconia se ha puesto a disposición de la ciudadanía 131 viviendas", ha comentado José María Román, quien ha añadido que "estos datos ponen de manifiesto el esfuerzo que se está haciendo en una gestión rigurosa y seria en políticas de vivienda". "Si contáramos también las nuevas promociones que se están construyendo, estaríamos hablando de más de 300 viviendas nuevas en estos dos años de Gobierno municipal", ha recalcado.

Asimismo, el alcalde ha reclamado mayor implicación del resto de administraciones, fundamentalmente la Junta de Andalucía, que tiene competencia en la materia. "Ahora tenemos un problema de falta de ingresos de más de un millón de euros por parte de la Junta y que, por tanto, nos debe", ha comentado José María Román, quien ha añadido que "vamos a seguir potenciando la gestión en cuanto a subrogaciones y viviendas recuperadas, así como el Programa Ciconia y la construcción de nuevas promociones. Todo ello con recursos municipales, gracias a la solicitud de préstamos o a la venta de la parcela hotelera".

Más viviendas con el POU

Por otro lado, hay que resaltar que, una vez se apruebe definitivamente el Plan de Ordenación Urbana a finales del presente año o principios de 2026, el Ayuntamiento dispondrá de suelo de propiedad municipal para la construcción de 2.000 nuevas viviendas sociales. "Así, se podrán ejecutar viviendas en régimen de cooperativa, con un ahorro de más del 30 por ciento sobre el precio habitual", ha indicado José María Román, quien ha añadido que "así podremos dar un salto en la política de vivienda muy importante, como nunca hemos tenido en Chiclana", ha incidido, el alcalde, quien ha añadido que "también hemos modificado las Ordenanzas que permiten la transformación de locales comerciales en planta baja para viviendas".