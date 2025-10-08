Ayuntamiento de Chiclana y Nueva Luz ponen en marcha una campaña contra el consumo del gas de la risa

El delegado municipal de Juventud, Fede Díaz; el responsable de Salud, Guillermo Sierra, y las representantes de la Coordinadora Antidroga Nueva Luz, Paqui Guerrero y Carmen Grajales, presentaron hoy la campaña de prevención contra el óxido nitroso también conocido como ‘gas de la risa’

Con propiedades anestésicas, analgésicas y disociativas, incoloro y con un ligero olor dulce, este gas produce efectos en menos de un minuto y tiene una duración máxima de entre uno y cinco minutos, dependiendo de la dosis inhalada. Se desconoce cuál causa toxicidad crónica y provoca adormecimiento corporal, sensación de mareo, desorientación, dolor de cabeza y sensación generalizada de hormigueo.

Además, la administración directa desde la cápsula puede conllevar quemaduras graves en las vías respiratorias. Algunos de los efectos se deben a la hipoxia, causada por una falta temporal de oxígeno, que también puede provocar convulsiones.

“Vamos a llevar a cabo una campaña en medios de comunicación y centros educativos para concienciar a la ciudadanía de los riesgos que entrañan estas nuevas prácticas cada vez más extendidas entre la población chiclanera”, declaró Guillermo Sierra.

Por su parte, Fede Díaz indicó que “somos conscientes de que su consumo se está extendiendo entre los jóvenes de Chiclana de una forma peligrosa. Por eso, les hacemos un llamamiento para que no caigan en la tentación y actúen de forma responsable, puesto que puede ser peligroso para su salud, con consecuencias que pueden llegar a ser graves”. También solicitó a las familias que “actúen rápidamente y, si es necesario, se pongan en contacto con el Ayuntamiento o con la coordinadora Nueva Luz, que sabrán perfectamente cómo actuar en estos casos”.

Además, Fede Díaz dijo: “No se trata de ninguna broma, sino que es algo muy serio y vamos a trabajar para que el ocio juvenil no llegue a estos términos. De ahí que desde Juventud apostamos por un ocio alternativo y libre de drogas, con actividades para el disfrute de una forma sana”.

Paqui Guerrero destacó que “esta campaña no sería posible sin el convenio firmado con el Ayuntamiento de Chiclana, que nos respalda en las acciones que llevamos a cabo, gracias a la sensibilidad que tiene para tratar todos estos temas importantes para la ciudad”. Para añadir, posteriormente, que “nuestra idea no es alertar, sino informar y formar a la ciudadanía de las consecuencias de esta práctica. Así, trabajamos en la prevención, pero también en la rehabilitación social”.

La presidenta de Nueva Luz detalló que “el óxido nitroso es un gas que se lleva utilizando muchos años en anestesia por personal formado, así como en alimentación o mecánica, pero ahora está de moda entre los jóvenes. Dependiendo de la inhalación, puede llegar a los pulmones y provocar convulsiones o que la persona se desmaye”.

Finalmente, Carmen Grajales, trabajadora social que imparte cursos y charlas en centros educativos de Secundaria, advirtió que “el óxido nitroso poco a poco se va convirtiendo en una adicción, tal y como hemos visto en países como Alemania o Polonia”.