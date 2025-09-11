Chiclana: Nueva Luz muestra su solidaridad con el guardia civil herido en la persecución a un petaquero

La Coordinadora Antidroga Nueva Luz ha mostrado, a través de un comunicado, su solidaridad con el agente de la Guardia Civil con destino en Chiclana que recientemente resultó herido al clavarse un hierro en el pie, mientras participaba en una persecución nocturna a un petaquero y al que desea “una pronta recuperación”.

Asimismo, su presidenta, Paqui Guerrero, ha trasladado “nuestro apoyo a las reivindicaciones de las Fuerzas de Seguridad del Estado, que desde hace mucho tiempo vienen demandando más medios para una mayor seguridad ciudadana tanto en Chiclana como en la provincia de Cádiz”.

También ha exigido “a todas las administraciones voluntad política para que entre en vigor el reconocimiento real de profesión de riesgo y la declaración inmediata de zona de especial singularidad”.

Asimismo, quiso felicitar “a las Fuerzas de Seguridad del Estado en su lucha para erradicar esta lacra social del tráfico de drogas que tanto afecta a nuestra ciudadanía, especialmente a los más jóvenes”.

Nueva Luz es una ONG que trabaja mayormente en la prevención de drogodependencias y adicciones con jóvenes adolescentes y está integrada en la Federación provincial de asociaciones de drogodependencia, sida, patología dual y lucha contra el narcotráfico de la provincia de Cádiz (NEXOS), liderada por Paco Mena, que abarca la comarca del Campo de Gibraltar, La Janda, Jerez, Sierra de Cádiz y Bahía de Cádiz.