El Ayuntamiento de Chiclana felicita a la Policía Nacional por el desmantelamiento de un prostíbulo clandestino en Chiclana

El Ayuntamiento de Chiclana ha valorado la actuación de la Policía Nacional, que ha procedido esta semana al desmantelamiento de un prostíbulo clandestino en Chiclana, en el que se explotaba a una quincena de mujeres. En este sentido, la delegada de Mujer, Mari Ángeles Martínez Rico, ha felicitado a los agentes de la Policía Nacional por el buen trabajo realizado para acabar con este prostíbulo clandestino.

“Agradecer a los cuerpos y fuerzas de seguridad el intenso trabajo que lleva a cabo de forma continua para acabar con esta lacra social y para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres”, expresa Martínez Rico, quien añade que, “en una semana tan importante como ésta en la lucha contra el maltrato hacia las mujeres, es fundamental trabajar en esta misma línea desde todas las administraciones y de forma unánime, siempre contando con el apoyo de los colectivos de mujeres y ciudadanía en general”.

Asimismo, la delegada de Mujer lamenta que “se produzca este tipo de situaciones en la sociedad actual, donde continúa la trata de mujeres con fines de explotación sexual”. “Estamos hablando de un problema a nivel mundial y en el que todos los países se debe trabajar intensamente para su erradicación”, incide.