El Ayuntamiento de Chiclana concede 58.000 euros al Consejo Local de Hermandades

El alcalde de Chiclana, José María Román, y el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Antonio González, han firmado dos acuerdos de colaboración por los que el Consistorio le concede 50.800 euros. De esta forma, ambas entidades trabajan de forma conjunta para el fomento de actos de tipo cultural, asociativo y lúdico que tengan como objetivo la organización de actividades encaminadas a la promoción de iniciativas culturales y populares realizadas durante el año.

En este encuentro, José María Román incidió en que la firma de estos convenios es fundamental para que “evolucionemos y para que nuestra Semana Santa sea mejor”, siendo igual de importantes las infraestructuras con las que cuentan “y que sirven al Consejo y a las hermandades para el desarrollo de sus actividades”. Además, destacó el buen entendimiento siempre con Antonio González y su equipo para que todo salga bien, gracias a una buena planificación.

Fede Díaz señaló que se trata de un convenio importante para “continuar en la senda de lo que viene siendo nuestra Semana Santa, una Semana Grande a la altura de una ciudad como Chiclana, con una población superior a los 93.000 habitantes”. También destacó el reconocimiento que tienen la Semana Santa y las hermandades chiclaneras fuera de la ciudad, reseñando el trabajo “colectivo para hacer que nuestra Semana Grande sea un atractivo más para la gente de aquí y para la de fuera”.

Antonio González aplaudió la firma de estos convenios, así como el trabajo que realiza el equipo humano del Consejo durante todo el año. También celebró el buen entendimiento “que hay siempre entre la administración local y el Consejo”, dando las gracias al alcalde “por haber escuchado las demandas del Consejo y de las hermandades de cara a 2026, siendo un claro ejemplo de lo que es trabajar de la mano y del buen entendimiento entre las partes”.

La subvención se divide, por un lado, para el mantenimiento y alquiler de la nave del Consejo, para lo cual se destinará 19.300 euros; y para la gestión de subvención a hermandades y cofradías, con un total de 31.500 euros. De esta forma, se cubren los gastos para la realización de actividades, cartelerías, contrato de bandas de música, actos abierto a la ciudadanía, exornos de la carrera oficial y para gestionar la subvención a las distintas hermandades y cofradías pertenecientes al Consejo en materia de cera, flores, ornamentación, bandas de música y agrupaciones para salidas procesionales.

Así pues, este acuerdo pretende instrumentar la colaboración entre ambas partes, promoviendo y desarrollando conjuntamente, a través de cada una de las hermandades y cofradías que integran este Consejo (Cofradía de la Borriquita, Hermandad de la Humildad y Paciencia, Cofradía de los Afligidos, Cofradía de Medinaceli, Hermandad La Oración del Huerto, Hermandad del Nazareno, Hermandad de la Soledad, Hermandad del Santo Cristo, Hermandad Nuestra Señora del Carmen, Hermandad Virgen del Carmen Atunera, Hermandad del Amor, Hermandad del Rocío y Hermandad del Patrón San Juan Bautista), todas y cada una de las actividades relacionadas realizadas durante el año 2025. Así, se fomenta el asociacionismo tipo cultural, recreativo y lúdico que tenga como objetivo o finalidad la organización de actividades encaminadas a fomentar las manifestaciones culturales populares que enriquecen el patrimonio.