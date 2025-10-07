El Ayuntamiento de Chiclana concede 6.000 euros a la Asociación de Emigrantes Retornados

El alcalde de la ciudad, José María Román, y el presidente de la Asociación Gaditana de Emigrantes Retornados (AGADER), Antonio Barbosa, firmaron recientemente un convenio de colaboración, en el que el Ayuntamiento concede 6.000 euros a esta entidad para el presente año 2025. En el acto estuvieron presentes el delegado municipal de Servicios Sociales, Francis Salado, y otras integrantes de AGADER.

El objetivo de este convenio no es otro que desarrollar el proyecto de asesoramiento, tramitación y gestión de pensiones del emigrante retornado en Chiclana, en el local que a tal efecto pone a su disposición el Ayuntamiento en el edificio municipal ubicado en la carretera de Fuente Amarga, junto al centro de participación activa de personas mayores Santa Ana.

Hay que recordar que AGADER lleva desarrollando dicho proyecto desde el año 2003 y lo que se pretende con ello es dar información y asesoramiento a este colectivo, principalmente a la hora de tramitar las pensiones y/o ayudas que les correspondan.

En este sentido, el alcalde destacó que “es de justicia” ayudar a estas personas que en los años 60 y 70 emigraron al extranjero para trabajar. Minetras que Antonio Barbosa contó cómo fueron aquellos años trabajando en Holanda y recordó que la entidad cumple 40 años realizando su labor.