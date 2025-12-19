El Ayuntamiento de Chiclana concede 18.720 euros a la Asociación para Personas con Discapacidad Intelectual La Fundación

El alcalde de Chiclana, José María Román, y la presidenta de la Asociación para Personas con Discapacidad Intelectual La Fundación, Mª Carmen Lema, firmaron hoy un convenio de colaboración por el que el Consistorio concede a la entidad 18.720 euros. Un acto en el que también estuvieron presentes el delegado de Servicios Sociales, Francis Salado, y la representante de La Fundación, Patricia Quiñones.

En este sentido, dicha cantidad económica va destinada al desarrollo del proyecto ‘Programa integral de vida autónoma’, que tiene como fin mejorar la vida de las personas que viven en la residencia del centro ocupacional, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

José María Román destacó que “La Fundación es la asociación con mayor tradición en Chiclana de trabajo con los colectivos de discapacidad, que ha sabido dar respuesta a las demandas que se han planteado. Además, han incorporado algo muy importante como la residencia. Todo ello, atendidos por profesionales, permitiendo que sus usuarios puedan disfrutar de una vida como se merecen”.

Por su parte, Patricia Quiñones agradeció al Ayuntamiento su ayuda, “porque hace tres años abrimos la residencia y nos costó trabajo el funcionamiento, ya que era de forma privada. Pero, gracias al Ayuntamiento, pudimos atender a algunos usuarios que no podían pagar sus plazas. Poco a poco, hemos logrado concertarlas con la Junta de Andalucía, pero es verdad que hay algunas plazas privadas que atiende el Consistorio”.