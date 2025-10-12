El Ayuntamiento de Chiclana y Cáritas firman un convenio para la ayuda a personas con menos recursos

El alcalde de Chiclana, José María Román, y el director de Cáritas Diocesana de Cádiz, Vicente Pablo Ortells, han firmado un convenio con el objetivo de ayudar a las personas con menos recursos. Se trata de un acuerdo para el centro social Padre Francisco Almandoz, al que se le concede un total de 53.000 euros para el mantenimiento y desarrollo del Proyecto con personas sin hogar, perteneciente al programa Diocesano de personas sin hogar Red de Inclusión.

La finalidad del proyecto es ofrecer una atención complementaria a la ofrecida desde los servicios sociales municipales para atender algunas necesidades básicas de las personas en situación de sin hogar que se encuentran o pasan por la localidad. Si bien es un recurso de baja exigencia para aquellas personas que lo precisen y plantean la demanda, se llevará a cabo una intervención centrada en la recuperación personal desde el acompañamiento de un proceso personalizado.

El Centro Social se concibe como un espacio flexible para adaptarse a las situaciones y necesidades del entorno, pretende diversificar los espacios y servicios que ofrece desde la opción del trabajo en red con los recursos del territorio para ofrecer una atención integral.

Durante la firma, José María Román ha recordado que el Ayuntamiento lleva muchos años colaborando con Cáritas, con una comunicación muy fluida entre las partes, contando con distintas líneas de actuación. En el caso del convenio de hoy, ha señalado que el centro trabaja muy bien, "realizando una labor muy importante para dar asistencia y atención a las personas que lo necesitan, trabajando en contra de la exclusión y a favor de la inclusión social".

Por su parte, Vicente Ortells ha agradecido la firma de este convenio nuevamente, porque es fundamental para ayudar a las personas sin hogar. "Estas personas deben ser visibles, ya que sufren una vulneración de sus derechos", ha señalado, destacando que "siempre estamos abiertos a recibir nuevos voluntarios y donativos, que nos ayuden en las labores que realizamos".