El Ayuntamiento de Chiclana concede 16.000 euros a la Asociación Nacional de Afectados y Enfermos de Silicosis

El alcalde de Chiclana, José María Román, y el presidente de la Asociación Nacional de Afectados y Enfermos de Silicosis (ANAES), Francisco Manuel Aragón, firmaron recientemente un convenio de colaboración por el que el Ayuntamiento concede a la entidad un total de 16.000 euros para la realización de las actividades que esta pone en marcha cada año para ayudar a las personas que padecen esta enfermedad y a sus familias. En este encuentro también estuvieron presentes el delegado municipal de Salud, Guillermo Sierra, y representantes de ANAES.

José María Román recordó que es un colectivo que lleva casi 20 años trabajando y surgió como consecuencia de una nueva enfermedad que nace por el uso de materiales con sílice. “Se realiza un trabajo para que esta enfermedad sea reconocida y se reconozca la incapacidad laboral, puesto que los pulmones hacen que las personas no estén bien y no puedan trabajar”, explicó, destacando la labor de todas las personas que empezaron con esta lucha y de las que continúan en ella, “porque es una labor que hay que seguir haciendo y desde el Ayuntamiento colaboraremos en lo que esté en nuestra mano”.

Francisco Manuel Aragón agradeció la firma de este acuerdo, “porque nos hace falta mucha ayuda para que las personas que formamos la asociación tengamos una mejor calidad de vida”. Y detalló que “El trabajo nos ha causado una enfermedad crónica, que avanza en nuestro cuerpo, aunque no se ve. Por eso, desde la asociación ayudamos a las familias en materia psicológica y próximamente contaremos con un fisioterapeuta pulmonar para aumentar la capacidad del pulmón”.

Asimismo, destacó la gran labor del área de neumología del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, con el doctor Antonio León, “que es nuestro ángel de la guardia, por los estudios y pruebas de medicamentos que realiza”.