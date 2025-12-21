El Ayuntamiento de Chiclana concede 10.573 euros a la Asociación de Familias Solidarias para el Desarrollo

El alcalde de Chiclana, José María Román, y el responsable de la Asociación Familias Solidarias para el Desarrollo (AFASODE), Juan Molina, han firmado un convenio de colaboración por el que el Ayuntamiento concede 10.573,52 euros a dicha entidad. Esta cuantía va destinada al desarrollo del proyecto ‘Nuestra sede, nuestro lugar de encuentro’, que lleva a cabo este colectivo. En este encuentro también ha estado presente del delegado municipal de Servicios Sociales, Francis Salado.

José María Román ha reconocido la gran labor que realiza esta entidad para que los niños y niñas que son atendidos por la administración y cumplen la mayoría de edad no se vean desamparados. “Destinar dinero público a este fin significa que estas personas no estén en la calle desamparadas, con el objetivo de que la sociedad funcione mejor, por esto, desde el Gobierno, continuaremos en esa trayectoria. Esta ayuda es una obligación, porque hemos sido educados en una sociedad de valores e inclusiva. Estamos obligados a trabajar para que las personas tengan sus necesidades cubiertas y ayudar a AFASODE es ayudar a una parte de la población a la que la administración abandona”, ha explicado, destacando que “esta entidad ayuda a que estos jóvenes tengan hogares, se formen y puedan encontrar trabajo y lo hacen con la disciplina de una familia”.

Juan Molina ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento con este convenio, sobre todo, el apoyo mostrado siempre por el alcalde y el delegado de Servicios Sociales. “Quiero agradecer la generosidad mostrada en los últimos años, en los que este convenio nos permite mantener nuestra sede y las actividades que realizamos”, ha señalado, destacando el compromiso consolidado, “que no se encuentra en muchos ayuntamientos. Nuestras familias, nuestros niños y niñas, nuestra gente joven y nuestro personal voluntario y técnico se suman a este agradecimiento”, ha incidido.

Además, Juan Molina ha anunciado que en los próximos reconocimientos de AFASODE se hará un homenaje al Ayuntamiento de Chiclana por la apoyo siempre a la entidad para que “nuestros niños y niñas puedan tener las necesidades cubiertas”.