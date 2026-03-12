El Ayuntamiento de Chiclana avanza en la construcción de novedosas viviendas sociales a precios muy asequibles

Con el objetivo de seguir incrementando el parque de viviendas sociales en Chiclana, el Ayuntamiento continúa trabajando en distintos proyectos para atender la demanda de las familias chiclaneras y, en especial, de los jóvenes de la localidad. En este sentido, el alcalde, José María Román, compareció hoy en rueda de prensa junto al delegado de Juventud, Fede Díaz, para explicar la última reunión de trabajo mantenida días atrás con el presidente ejecutivo de la Asociación para el Fomento de la Colaboración Económica y Tecnológica entre España y China, Marco Wang.

“Chiclana tiene una larga tradición en cuanto a vivienda pública, contando actualmente con un parque municipal de más de 1.200, a las que se incorporan otras 318 que son propiedad de la Junta de Andalucía. Esto nos sitúa como la quinta ciudad de España en relación al número de habitantes”, indicó el alcalde.

Asimismo, quiso destacar que, “tras unos años de crisis económica, hemos retomado con fuerza la política de vivienda y en este periodo corporativo estamos gestionando otras 150, de las que 55 ya se han entregado, mientras que 18 se entregarán en breve y 47 a lo largo del próximo verano, todas ellas en La Cucarela, 26 se están ejecutando en El Pilar y hemos adquiridos dos solares para otras 19 viviendas en la calle Bailén, además de una más en Las Molineras”.

Además, una vez se apruebe definitivamente el Plan de Ordenación Urbana (POU), el Ayuntamiento de Chiclana dispondrá de suelos municipales en distintas zonas del casco urbano para la ejecución de casi 2.000 nuevas viviendas sociales. “El 22 de diciembre remitimos a la Junta el POU para la declaración ambiental estratégica y los informes sectoriales, pero tres meses después seguimos sin noticias, lo cual nos preocupa porque hablamos de suelos muy importantes para la ejecución de nuevas promociones a un precio asequible”, apuntó José María Román.

No obstante, dijo, “seguimos trabajando en la materia y la pasada semana mantuvimos una reunión que da continuidad al viaje a China con los representantes de la entidad que nos acompañó, con el objetivo de seguir concretando las primeras 32 viviendas en la zona de La Cucarela”, comentó el regidor chiclanero, quien recordó que “se trata de viviendas en bloque de calidad, no de casas portátiles como dicen algunos”. Para explicar, posteriormente, que, “la diferencia con respecto a las que se ejecutan actualmente es que estos bloques se construyen en la mitad de tiempo y, además, a un precio también de casi la mitad”. Y añadió: “Creemos que merece la pena apostar por estas actuaciones porque es la mejor forma de ayudar a tantas familias y jóvenes chiclaneros que necesitan una vivienda”.

Así pues, una vez se realicen los últimos trámites de redacción de proyectos, se llevará a cabo la correspondiente licitación pública de cara a su ejecución. “Estamos en una ciudad muy joven, que está esperando que las administraciones estén dispuestas actuar ante este problema para poder solventarlo”, declaró el regidor municipal, quien concluyó diciendo que “este hilo conductor es perfectamente ejecutable, por lo que vamos a seguir trabajando en esta línea”.