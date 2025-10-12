El Ayuntamiento de Chiclana concede 12.501 euros a la Asociación de Caridad San Vicente de Paúl

El alcalde de Chiclana, José María Román, y la presidenta de la Asociación de Caridad San Vicente de Paúl, Mónica Ballesteros, han firmado un convenio de colaboración, a través del cual el Ayuntamiento de Chiclana se compromete a colaborar en el mantenimiento de la casa de acogida que dicho colectivo social tiene en la calle Botica. Un acto en el que también ha estado presente el delegado municipal de Servicios Sociales, Francisco José Salado. En este sentido, con el objetivo de atender las necesidades de la asociación, el Consistorio aportará la cantidad de 12.501,30 euros para los gastos ocasionados en el presente año 2025.

De esta forma, el equipo de gobierno continúa su labor en apoyo a los asuntos sociales de la localidad y, en especial, a la protección de la tercera edad, que refleja el trabajo de la Asociación de Caridad San Vicente de Paúl con siete personas. Además, colabora con un colectivo que cuenta con escasos recursos económicos para el mantenimiento de su casa de acogida, así como para la atención de estas personas mayores.

José María Román ha señalado que este convenio es importante, porque supone "ayudar a mujeres que estaban desasistidas y que gracias a esta entidad han encontrado una casa, cariño, abrigo y calor familiar". "Nuestra labor es que nadie se quede atrás y que Chiclana sea una ciudad que se ocupe de su gente en todas sus necesidades, haciendo que el dinero público sirva para que la sociedad sea más justa", ha destacado el alcalde.

Mónica Ballesteros ha agradecido la firma de este convenio un año más, "porque sin esta subvención la casa no funcionaría. Tenemos en estos momentos a seis señoras y hemos llegado a tener hasta nueve. Hacemos una labor con la que queremos seguir y que es totalmente voluntaria".