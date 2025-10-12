Chiclana se presentará en el Foro de Franquicias de Madrid para captar inversores

El alcalde de Chiclana, José María Román, participará en la Franchise Innovation Summit (FIS) 2025 de Madrid, un foro promovido por la Asociación Española de la Franquicia (AEF) para generar oportunidades de negocio, que se celebrará los días 15 y 16 en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

En este sentido, el regidor chiclanero participará en el I Foro Ciudades & Franquicia, que se desarrollará tras el acto de inauguración, para exponer las posibilidades de Chiclana como ciudad en la que invertir e instalar negocios franquiciados. Así, junto al alcalde de Chiclana, también participarán en este Foro de Ciudades los representantes de los ayuntamientos de Palencia, Toledo, Pozuelo de Alarcón y La Nucía.

Bajo el lema 'Franquicias que levantan pasiones', el encuentro pretende dar visibilidad a los diferentes modelos de expansión que ofrecen las franquicias. En este sentido, José María Román destaca que "vamos al evento para exponer que Chiclana es el motor económico de la Bahía de Cádiz, un municipio joven, en pleno crecimiento, con 93.000 habitantes y una media de edad de 41 años".

"Chiclana es un destino implicado en proyectos transformadores, con una senda de futuro marcada por la Agenda Urbana 2030 y con una vocación turística muy consolidada, logrando ser el tercer destino turístico más cotizado de España, con una tarifa media hotelera de 260 euros en agosto y 4,7 millones de pernoctaciones, procedentes tanto del mercado nacional como del internacional, con alemanes, británicos y franceses como principales clientes", indica el alcalde, quien recuerda la accesibilidad a la ciudad a través de cuatro aeropuertos en su entorno y un ecosistema muy emprendedor con 5.200 autónomos, una cifra que supera en relación con su población a la media de la Bahía, de la provincia, que incluso deja atrás a la media regional y nacional.

Hay que resaltar que el FIS da continuidad al Foro 'Ciudades & Franquicia: un puente entre territorios y marcas líderes’, que se celebró en Chiclana el día 18 de septiembre e impulsado por la Asociación Española de la Franquicia (AEF). Ya entonces, el regidor chiclanero destacaba que "a veces la franquicia es el puente que te ayuda a montar un negocio que, de forma independiente, no es posible".

El alcalde agradece a la Asociación Española de Franquicias que "le haya dado a Chiclana ese doble protagonismo, primero viniendo a Chiclana en septiembre y, a continuación, dándole a la ciudad su sitio en un foro tan importante como el de Madrid, para poder seguir creciendo económicamente".

El FIS tiene un formato congresual, compuesto por jornadas, talleres, salas de demostraciones y encuentros comerciales. Una cita para profesionales emprendedores, inversores, franquicias, franquiciadores, retailers, empresas de servicios, escuelas de negocios… centrado en el análisis y desarrollo de las tendencias y oportunidades más innovadoras en el mundo de las franquicias y el retail.

Finalmente, indicar que en España existen unos 80.000 establecimientos franquiciados, que generan más de 320.000 empleos directos.