El Ayuntamiento de Chiclana ampliará el número de cámaras destinadas al control del tráfico

Con el objetivo de seguir incrementando la seguridad en Chiclana, el gobierno municipal invertirá 134.000 euros (IVA incluido) en el suministro e instalación de cámaras de circuito cerrado de televisión para el control del tráfico.

En este sentido, hasta el próximo lunes 22 de septiembre se encuentra abierto el plazo para que todas aquellas empresas del sector puedan presentar sus correspondientes ofertas a través de la Ventanilla Virtual.

Las nuevas cámaras de control de tráfico, que deberán ser instalada en el plazo de tres semanas desde que se formalice el contrato, se ubicarán en la Plaza de Andalucía, Glorieta del Atún, Glorieta de Los Gallos, Plaza de Las Bodegas, carretera del Pinar de los Franceses, Glorieta junto al CEIP Al Andalus, Glorieta de Salmorejo, Glorieta junto al hotel Royal Hideaway Sancti Petri, Glorieta Bahía Blanca (carretera de Sancti Petri) y Glorieta de Carboneros (acceso a Coto de la Isleta). Además, deberá instalarse la infraestructura de grabación en el Centro de Control, ubicado en la Jefatura de la Policía Local, así como la instalación toda la infraestructura de telecomunicaciones necesaria para la interconexión entre los equipos y con el citado centro de control.

Esta medida“no solo permitirá trabajar en mejorar la fluidez del paso de vehículos por nuestro término municipal, sino que también ayudarán a una mayor vigilancia de puntos estratégicos, como la plaza de Las Bodegas, la plaza de Andalucía o las inmediaciones de centros educativos como Al Andalus y Sancti Petri, además de intersecciones con mucho tráfico en otros lugares”, afirmó el delegado de Policía Local, José Vera, para añadir que “no nos quedamos ahí, puesto que en los próximos días llevaremos a cabo nuevas acciones para ampliar los medios que dispone la Policía Local para ejercer su labor”.