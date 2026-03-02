El Ayuntamiento de Chiclana adquiere una parcela para la ejecución de una EBAR en Pinar de los Franceses

El Ayuntamiento de Chiclana ha adquirido una parcela en la confluencia de los caminos Charca de la Violeta y El Polvero para la construcción de una estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) en el Pinar de los Franceses. Así lo anunció el alcalde de la ciudad, José María Román, quien visitó dicha parcela junto a primera teniente de alcalde, Ana González; al delegado de Medio Ambiente y vicepresidente de Chiclana Natural, Roberto Palmero, y a vecinos de la zona.

Durante este acto, el regidor chiclanero explicó a los representantes vecinales las acciones previstas por el Consistorio chiclanero para la ejecución de esta nueva infraestructura, de cara a mejorar los servicios de saneamiento en la zona. “Llevamos un tiempo trabajando de la mano de los residentes en el Pinar de los Franceses para poder instalar las tuberías de saneamiento, pero teníamos un problema con el recorrido de las mismas, ya que este espacio cuenta con la cota más baja al estar situada junto a la marisma, de ahí la necesidad de una estación de bombeo”, explicó el alcalde, quien aclaró que “esta actuación no finaliza aquí, sino que facilitaría la puesta en marcha de nuevas inversiones”.

Hay que resaltar que la finca adquirida por el Ayuntamiento de Chiclana cuenta con una superficie de 8.100 metros cuadrados y se utilizará como servidumbre para la tubería, así como para la ejecución de la estación de bombeo y, además, posibilitará la habilitación de un espacio ambiental para el uso y disfrute de los vecinos de la zona.

“Así, este proyecto se incorpora al que presentamos semanas atrás para la mejora de la carretera desde la glorieta de acceso al Pinar de los Franceses hasta la Venta El Burro, que incluye nuevo asfaltado de la vía, acerado, carril bici, red de pluviales y tubería de fecales y agua potable, que permitirán la expansión y crecimiento de esta zona del diseminado y su continuación hacia El Marquesado”, destacó José María Román, quien añadió que “esta actuación cuenta con una inversión de más de 600.000 euros”.